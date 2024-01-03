Джони Айв представлял Apple Vision Pro с внешним дисплеем, который будет отображать «увеличенные глаза» или солнцезащитные очки

Новый патент Apple подробно рассказывает, как компания может использовать внешний дисплей своей гарнитуры смешанной реальности.

Как изобретатель в заявке указан экс-дизайнер Apple Джони Айв, а сам патент напрямую касается функции EyeSight. Apple ранее заявляла, что внешний дисплей гарнитуры позволит отображать глаза человека или цветной узор, информирующий о том, что пользователь полностью погружен в виртуальную реальность. В то же время патент предлагает еще несколько функций (и довольно бессмысленных) — таких, как отображение увеличенных или уменьшенных глаз, показателей погоды, солнцезащитных очков или сообщения «‎Не беспокоить».

Вот несколько скриншотов The Verge из патента, раскрывающих потенциальные возможности дисплея:

Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщил об ускорении производства и поступлении гарнитуры смешанной реальности Apple уже в феврале, однако аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо говорит, что согласно текущему графику Vision Pro будет доступна еще раньше — уже с января 2024 года.

Apple Vision Pro в начале будет доступна только через систему предварительной записи — и исключительно в США. Компания планирует оборудовать в магазинах специальные зоны с демонстрационными блоками гарнитур и инструментами, регулирующими размер аксессуаров для покупателей. Некоторые сотрудники магазинов Apple уже отобраны для специальных тренингов, которые стартуют в январе.