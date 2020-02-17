Apple намерена оснастить будущие iPhone c 5G антеннами собственной разработки





Многочисленные слухи утверждают, что в этом году Apple представит свои первые смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения на базе модема Snapdragon X55. Однако новые данные Fast Company указывают на то, что Apple всё же намерена использовать собственный антенный модуль вместо существующего решения от Qualcomm. Это вызвано желанием ограничить зависимость от полупроводникового гиганта.

Источник утверждает, что проблема заключается в размере 5G-антенны Qualcomm QTM525 (mmWave), которая якобы слишком толстая для изящного корпуса следующих моделей iPhone. Поэтому Apple разрабатывает собственный антенный модуль, соответствующий предполагаемому дизайну смартфонов. Однако окончательное решение ещё не принято, компания сейчас рассматривает оба варианта конструкции.

Разработка Apple собственной 5G-антенны имеет смысл, учитывая, что зависимость от Qualcomm – лишь дело времени. В прошлом году Apple урегулировала длительный судебный спор с Qualcomm, а её бывший партнёр Intel так и не смог предоставить 5G-модемы в требуемые сроки. Тем не менее, по словам источника, Apple подходит к возобновлению отношений с Qualcomm с большой осторожностью, опасаясь новых претензий.

Источник: The Verge