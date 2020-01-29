Тим Кук о 5G в iPhone: «Мы восхищены готовящимися к выходу продуктами»





Apple существенно отстает от конкурентов в области 5G, хоть и поклонники компании в США считают иначе. И один из вопросов, адресованных главе Apple Тиму Кук во время прошедшего ночью конференц-звонка, посвященного итогам минувшего квартала, был как раз о 5G и потенциальном влиянии технологии на продажи смартфонов iPhone.

Отвечая на вопрос, Тим Кук, конечно же, сказал, что он не будет комментировать планы касательно неанонсированных будущих продуктов, имеющих отношение к 5G. В то же время он заявил, что технология 5G находится в «раннем начале своего пути развертывания в глобальном масштабе».

Затем он добавил, что Apple «горда как никогда ранее» успехами нынешней линейки iPhone, и воодушевлена предстоящим обновлением продуктовой линейки. «Нет ни малейшего желания меняться местами с кем-либо», сказал он, дав ясно понять, что нынешнее положение компанию полностью устраивает.

На другой вопрос касательно уровня спроса на смартфоны с 5G, популярности более доступных iPhone и о том, как это может повлиять на будущие планы Apple по выпуску iPhone, Кук отвечать отказался. Он сказал, что «надо смотреть на темпы развертывания сетей 5G по всему миру», а комментировать цены неанонсированных смартфонов, не будет.

Утечки указывают на то, что линейка iPhone 2020 года будет состоять из четырех-пяти моделей. В марте ожидается выход относительно доступного потенциального бестселлера iPhone 9, выступающего идейным преемником iPhone SE, а осенью к нему примкнут сменщики нынешних iPhone 11. Ранее аналитик Минг-Чи Куо, который из года в год крайне точно предсказывает новинки от Apple благодаря связям с поставщиками комплектующих, подтверждал, что все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G (диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарт миллиметровых волн (mmWave)) будут запущены во второй половине 2020 года. Ожидается, что поставщиком модемом для будущих iPhone с 5G выступит Qualcomm, с которой Apple уладила все разногласия еще в прошлом году.

Остается добавить, что в 2019 году Samsung продала 6,7 млн смартфонов с поддержкой 5G, что составило 53,9% от общего объема продаж соответствующих моделей.

Источник: Macrumors