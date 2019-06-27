Apple наняла одного из ведущих разработчиков чипов ARM





Компания Apple стремится восполнить недавнюю потерю в своём подразделении по разработке чипов. Без громкого анонса компания наняла ведущего разработчика CPU ARM Майка Филиппо. В Apple он также будет занимать должность разработчика чипов.

Пока нет точных сведений о том, чем именно Майк Филиппо будет заниматься в Apple. Однако, будучи сотрудником ARM, он был сосредоточен на разработке высокопроизводительных процессорных архитектур, включая Cortex-A76 и будущих моделей, таких как Hercules и Zeus. Также он работал над «ориентированными на инфраструктуру» и «улучшенными автомобильными» процессорами и сыграл важную роль в разработке как для AMD, так и для Intel. Филиппо был нанят на работу в Apple в мае, теперь он трудится в Остине, где у компании имеется центр по разработке полупроводниковых продуктов.

Опыт Майка Филиппо будет полезным для многих продуктов Apple, поскольку компания использует чипы на основе ARM не только в своих мобильных устройствах, но и в Mac. Уже сейчас в компьютерах применяются сопутствующие чипы. Кроме того, ходят слухи, что компания создаёт собственные ARM-процессоры для Mac, не говоря уже о гарнитуре дополненной реальности. И тем, и другим потребуются большие вычислительные мощности и большое время автономной работы, и Филиппо может помочь Apple достичь этих целей.

Источник: Engadget