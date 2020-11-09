Новости
Apple назначила одному из главных сборщиков iPhone испытательный срок за нарушение трудовых прав студентов

Apple назначила одному из главных сборщиков iPhone испытательный срок за нарушение трудовых прав студентов

Apple назначила одному из главных сборщиков iPhone испытательный срок за нарушение трудовых прав студентов


Apple приостановила сотрудничество с тайванькой компанией Pegatron, являющейся крупнейшим ODM-производителем потребительской электроники и фактическим изготовителем устройств Apple, после выявления нескольких случаев нарушения партнером трудового законодательства — последняя неправильно оформляла трудовые отношения со студентами, позволяя тем работать в ночные смены и сверхурочно в нарушение кодекса.

Как сообщает Bloomberg, Apple приостановила сотрудничество с Pegatron, которая собирает для купертиновского гиганта и новые iPhone 12. Говоря конкретнее, Apple назначила стратегическому партнеру испытательный срок и зареклась заключать новые контракты до принятия ним соответствующих мер, нацеленных на исправление ситуации.

В ходе расследования Apple не удалось найти никаких доказательств принуждения или использования труда несовершеннолетних на фабриках Pegatron. В то же время Apple получила свидетельства того, что Pegatron подделывала документы, чтобы скрыть вышеупомянутые нарушения трудового законодательства. Pegatron уже уволила менеджера, курировавшего соответствующую программу, позволяющую студентам подрабатывать на заводах компании.

В своем заявлении ODM-производитель уточнил, что инциденты имели место в кампусах в Шанхае и Куншане на востоке Китая, где студенты, работали в ночную смену, сверхурочно и на должностях, не связанных с их специальностью, в нарушение местного законодательства. В Pegatron также заявили, что предприняли необходимые действия для предотвращения таких ситуаций в будущей.

Маловероятно, что этот инцидент каким-то образом повлияет на доступность iPhone, поскольку этот очередной трудовой скандал поставил под вопрос только размещение новых заказов. В то же время он на руку конкурирующей компании Luxshare, которая намерена забрать львиную часть заказов на iPhone в 2021 году.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить