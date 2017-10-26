Apple назвала заявление Bloomberg о снижении точности Face ID в iPhone X «абсолютной ложью»

Вскоре после того, как Bloomberg сообщила о том, что Apple снизила точность Face ID, чтобы ускорить производство iPhone X, компания выступила с опровержением этой информации. В частности, в Apple заявили, что эти данные – «абсолютная ложь».

По словам Apple, вероятность того, что Face ID даст сбой по-прежнему составляет 1 к 1 000 000. Ниже приводим текст заявления Apple полностью:

«Интерес пользователей к iPhone X и Face ID был невероятен, и мы с нетерпением ожидаем начала продаж в пятницу, 3 ноября. Face ID – мощная и защищенная система аутентификации, невероятно простая и интуитивно понятная в использовании. Качество и точность работы Face ID не менялось. Шанс того, что другой случайный человек разблокирует iPhone X с помощью лица — по-прежнему один на миллион. Заявление Bloomberg о том, что Apple снизила точность Face ID – абсолютная ложь, и мы ожидаем, что Face ID станет новым золотым стандартом среди технологий распознавания лиц».

Отметим, что в последнее время абсолютно все слухи указывали на то, что на старте продаж смартфона iPhone X образуется серьезный дефицит из-за низких объемов производства, обусловленных трудностями с камерой TrueDepth, которая, в числе остального, отвечает за работу технологии Face ID. На днях Apple заявила, что iPhone X будет доступен в магазинах с первого дня продаж, но «для тех, кто придет пораньше»

Источник: The Verge