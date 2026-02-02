tradfi
Apple обновила систему покупки Mac на своем сайте: теперь доступны кастомизированные сборки

Олександр Федоткін

В Apple обновили систему покупки ПК Mac, перейдя от предварительно собранных конфигураций к возможности самостоятельной сборки.


Таким образом покупатели теперь могут самостоятельно выбирать компоненты дисплея, процессора, памяти, хранилища и другие. Такая возможность сборки на заказ впоследствии может помочь расширить индивидуальные настройки, включая выбор ядер CPU и GPU в будущих MacBook с процессорами M5. Новый подход ориентирован на экономию средств, учитывая вероятное повышение цен на комплектующие, и обновление информации о сроках поставки в режиме реального времени.

С тех пор как Apple перешла к онлайн-продажам Mac, они предлагались в довольно специфическом формате. Сначала шла базовая модель, а за ней ПК со значительно большим объемом оперативной и встроенной памяти, мощными процессорами и большими дисплеями. Это требовало от пользователей определенного времени на ознакомление, поскольку у некоторых моделей было больше внешней памяти, однако меньше оперативной, что очень четко определяло цену.

Однако сейчас на сайте Apple все сильно изменилось. Вместо большого количества предварительно настроенных опций, можно увидеть единую страницу продукта с настраиваемыми характеристиками. Это позволяет собрать ПК буквально с нуля. Например, для MacBook Pro можно выбрать одну из следующих опций:


  • Размер дисплея;
  • Цвет;
  • Тип экрана;
  • Чип;
  • Вычислительная мощность;
  • Единственная память;
  • SSD-накопитель;
  • Адаптер питания;
  • Клавиатура;
  • Профессиональные приложения;
  • Варианты оплаты;
  • Покрытие AppleCare

Некоторые опции при этом не изменились, покупатель до сих пор получает 24 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации вместе с процессорами M4 Pro и Max. Однако сам процесс больше ориентирован на сборку ПК в рамках бюджета, а не на выбор из большого количества уже готовых конфигураций. В Apple подчеркивают, что базовые варианты моделей для каждого компьютера не изменились и будут доступны в магазинах, а цена и сроки доставки будут обновляться в режиме реального времени по мере выбора опций.

Пока непонятно, как это повлияет на сторонние торговые площадки, такие как Amazon и Best Buy, однако, скорее всего, ПК будут поставляться в стандартных конфигурациях. По неподтвержденной информации, Apple предложит возможность индивидуальной настройки ядер процессора и видеокарты в будущих моделях MacBook Pro M5 Pro и M5 Max. Это также может быть способом «скрыть» небольшое повышение цен на фоне роста стоимости памяти и других компонентов в течение 2026 года.

ITC сообщал, что Apple Mac Mini сметают с полок магазинов, поскольку монополия NVIDIA на CUDA ослабла благодаря Claude Code. Мы также писали, что платформа Windows 11 on Arm наконец-то получила процессор, способный на равных конкурировать с чипами Apple.

Источник: Macworld

