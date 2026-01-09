Новости Устройства 09.01.2026 comment views icon

"Убийца MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme почти догнал Apple M4 Max в тестах Geekbench

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Вбивця MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme майже наздогнав Apple M4 Max у тестах Geekbench

Платформа Windows 11 on Arm наконец получила процессор, который способен на равных конкурировать с чипами Apple. Новый Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в Geekbench и существенно сократил разрыв между Windows-ноутбуками и MacBook на Apple Silicon.

Хотя новые чипы от Qualcomm все еще уступают 10-ядерному Apple M5 в одноядерных тестах, результаты многоядерных испытаний впечатляют. Самый мощный представитель серии — Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 — набрал 4072 балла в одноядерном и 23611 баллов в многоядерном тесте Geekbench. По одноядерной производительности этот результат соответствует уровню Apple M4 Max, а в многоядерных тестах он немного опережает M4 Pro, хотя и уступает M4 Max, который может превышать 26000 баллов.

Ранее уже появлялись тесты референсного дизайна Snapdragon X2 Elite, где чип показывал 3849 баллов в одноядерном тесте и до 16222 баллов в многоядерном режиме тестирования. Теперь появились более подробные данные о нескольких моделях, в частности о версии Elite Extreme, которую уже называют «убийцей MacBook».

Результаты тестов Snapdragon X2 Elite

Qualcomm подготовила по меньшей мере три ключевые конфигурации, которые прошли тестирование.

характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100)
Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6
Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц
Максимальная частота (многоядерный режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц
Общий кэш 53 МБ 53 МБ 34 МБ
Графический процессор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85
Максимальная частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц
Производительность NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS
Тип памяти LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523
Максимальный объем памяти 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ
Ширина шины памяти 192 бита 128 бит 128 бит
Пропускная способность памяти 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с
Сигнальный процессор изображений (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP
Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G
Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (базовая модель):

  • Ядра: 12.
  • Результаты: 3850 (одноядерный) / 16171 (многоядерный).
  • Конкуренция: Этот чип значительно опережает Apple M3 (2997 / 11464) и даже немного обходит M3 Pro в многоядерных задачах. Он находится в одной категории с базовым Apple M4.

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100:

  • Ядра: 18.
  • Результаты: 3838 (одноядерный) / 20320 (многоядерный).
  • Конкуренция: Мощность на уровне Apple M3 Max (около 21000 в многоядерном тесте), но немного ниже показателей M4 Pro.

Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100:

  • Ядра: 18.
  • Результаты: 4072 (одноядерный) / 23611 (многоядерный).
  • Конкуренция: В одноядерном тесте он заходит на территорию M4 Max. В многоядерном — опережает M4 Pro (23000), хотя все еще не может догнать M4 Max с его результатом более 26000 баллов.
Процессор Ядра Geekbench 6.5 одноядерный Geekbench 6.5 многоядерный
X2E-80-100 12 3 850 16 171
X2E-88-100 18 3 838 20 320
X2E-96-100 (Elite Extreme) 18 4 072 23 611
Apple M3 Базово 2 997 (2 976–3093) 11 464 (10 655–12 031)
Apple M3 Pro 12 3 136 (3 078–3146) 15 422 (14 691–15 877)
Apple M3 Max 16 3 134 (3 031–3175) 21 220 (21 083–21 409)
Apple M4 10 3 783 (3 715–3913) 15 426 (15 172–15 564)
Apple M4 Pro 14 3 918 (3 870–3976) 23 081 (22 696–23 164)
Apple M4 Max 16 4 070 (4 025–4102) 26 814 (26 610–26 873)
Apple M5 10 4 351 (4 298–4367) 18 053 (17 795–18 126)

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 начнут поступать в продажу в апреле 2026 года. Они будут работать на базе Windows 11 26H1. Это обновление платформы не принесет заметных изменений в интерфейсе, однако оно специально оптимизировано под новые чипы Qualcomm. Источники считают, что эти процессоры могут показать еще лучшие результаты, если Microsoft устранит глубинные проблемы производительности самой Windows 11.

Источник: windowslatest

Популярные новости

arrow left
arrow right
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
Стартап интегрирует процессоры Nvidia Jetson в умные фонари — владельцы смогут получать деньги за обучение ИИ
Не перепутайте: Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 5 (без Elite)
AMD представила дорожную карту процессоров: Zen 6 на 2 нм техпроцессе уже совсем скоро
Ноутбуки с Android: Qualcomm готовит поддержку Snapdragon X для мобильной ОС
Генерация кадров на встроенном GPU: Intel добавляет XeSS-FG в процессоры Meteor Lake
GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti, — Geekbench
Процессоры AMD AM4 возвращаются: Ryzen 5 3600 снова в топ-10
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Сайт AMD подтверждает Ryzen 7 9850X3D
CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января
Ветеран Windows тестирует ПК от Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 лет производительность выросла "в 200 000 раз"
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Intel готовит удар AMD: Core Ultra 400K с 144 МБ кэша bLLC и Ultra 9 386H, опережающий топовые Ryzen AI
AMD представила процессоры Ryzen AI 400: большие частоты, поддержка более быстрой памяти и лучшие результаты в играх
Ученые создали первый в мире микроволновый микрочип — намного быстрее и эффективнее традиционных аналогов
AMD раскрыла детали процессоров Zen 6: разработка с нуля на 2 нм техпроцессе
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить