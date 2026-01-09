"Убийца MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme почти догнал Apple M4 Max в тестах Geekbench

Платформа Windows 11 on Arm наконец получила процессор, который способен на равных конкурировать с чипами Apple. Новый Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в Geekbench и существенно сократил разрыв между Windows-ноутбуками и MacBook на Apple Silicon.

Хотя новые чипы от Qualcomm все еще уступают 10-ядерному Apple M5 в одноядерных тестах, результаты многоядерных испытаний впечатляют. Самый мощный представитель серии — Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 — набрал 4072 балла в одноядерном и 23611 баллов в многоядерном тесте Geekbench. По одноядерной производительности этот результат соответствует уровню Apple M4 Max, а в многоядерных тестах он немного опережает M4 Pro, хотя и уступает M4 Max, который может превышать 26000 баллов.

Ранее уже появлялись тесты референсного дизайна Snapdragon X2 Elite, где чип показывал 3849 баллов в одноядерном тесте и до 16222 баллов в многоядерном режиме тестирования. Теперь появились более подробные данные о нескольких моделях, в частности о версии Elite Extreme, которую уже называют «убийцей MacBook».

Результаты тестов Snapdragon X2 Elite

Qualcomm подготовила по меньшей мере три ключевые конфигурации, которые прошли тестирование.

характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6 Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц Максимальная частота (многоядерный режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц Общий кэш 53 МБ 53 МБ 34 МБ Графический процессор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85 Максимальная частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц Производительность NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS Тип памяти LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 Максимальный объем памяти 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ Ширина шины памяти 192 бита 128 бит 128 бит Пропускная способность памяти 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с Сигнальный процессор изображений (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (базовая модель):

Ядра: 12.

Результаты: 3850 (одноядерный) / 16171 (многоядерный).

Конкуренция: Этот чип значительно опережает Apple M3 (2997 / 11464) и даже немного обходит M3 Pro в многоядерных задачах. Он находится в одной категории с базовым Apple M4.

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100:

Ядра: 18.

Результаты: 3838 (одноядерный) / 20320 (многоядерный).

Конкуренция: Мощность на уровне Apple M3 Max (около 21000 в многоядерном тесте), но немного ниже показателей M4 Pro.

Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100:

Ядра: 18.

Результаты: 4072 (одноядерный) / 23611 (многоядерный).

Конкуренция: В одноядерном тесте он заходит на территорию M4 Max. В многоядерном — опережает M4 Pro (23000), хотя все еще не может догнать M4 Max с его результатом более 26000 баллов.

Процессор Ядра Geekbench 6.5 одноядерный Geekbench 6.5 многоядерный X2E-80-100 12 3 850 16 171 X2E-88-100 18 3 838 20 320 X2E-96-100 (Elite Extreme) 18 4 072 23 611 Apple M3 Базово 2 997 (2 976–3093) 11 464 (10 655–12 031) Apple M3 Pro 12 3 136 (3 078–3146) 15 422 (14 691–15 877) Apple M3 Max 16 3 134 (3 031–3175) 21 220 (21 083–21 409) Apple M4 10 3 783 (3 715–3913) 15 426 (15 172–15 564) Apple M4 Pro 14 3 918 (3 870–3976) 23 081 (22 696–23 164) Apple M4 Max 16 4 070 (4 025–4102) 26 814 (26 610–26 873) Apple M5 10 4 351 (4 298–4367) 18 053 (17 795–18 126)

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 начнут поступать в продажу в апреле 2026 года. Они будут работать на базе Windows 11 26H1. Это обновление платформы не принесет заметных изменений в интерфейсе, однако оно специально оптимизировано под новые чипы Qualcomm. Источники считают, что эти процессоры могут показать еще лучшие результаты, если Microsoft устранит глубинные проблемы производительности самой Windows 11.

Источник: windowslatest