"Убийца MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme почти догнал Apple M4 Max в тестах Geekbench

Платформа Windows 11 on Arm наконец получила процессор, который способен на равных конкурировать с чипами Apple. Новый Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в Geekbench и существенно сократил разрыв между Windows-ноутбуками и MacBook на Apple Silicon.
Хотя новые чипы от Qualcomm все еще уступают 10-ядерному Apple M5 в одноядерных тестах, результаты многоядерных испытаний впечатляют. Самый мощный представитель серии — Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 — набрал 4072 балла в одноядерном и 23611 баллов в многоядерном тесте Geekbench. По одноядерной производительности этот результат соответствует уровню Apple M4 Max, а в многоядерных тестах он немного опережает M4 Pro, хотя и уступает M4 Max, который может превышать 26000 баллов.
Ранее уже появлялись тесты референсного дизайна Snapdragon X2 Elite, где чип показывал 3849 баллов в одноядерном тесте и до 16222 баллов в многоядерном режиме тестирования. Теперь появились более подробные данные о нескольких моделях, в частности о версии Elite Extreme, которую уже называют «убийцей MacBook».
Результаты тестов Snapdragon X2 Elite
Qualcomm подготовила по меньшей мере три ключевые конфигурации, которые прошли тестирование.
|характеристика
|Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100)
|Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100)
|Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100)
|Ядра (Prime / Performance)
|12 / 6
|12 / 6
|6 / 6
|Boost-частота (1 ядро / 2 ядра)
|5,0 ГГц / 5,0 ГГц
|4,7 ГГц / 4,7 ГГц
|4,7 ГГц / 4,4 ГГц
|Максимальная частота (многоядерный режим)
|3,6 ГГц
|3,4 ГГц
|3,4 ГГц
|Общий кэш
|53 МБ
|53 МБ
|34 МБ
|Графический процессор
|Adreno X2-90
|Adreno X2-90
|Adreno X2-85
|Максимальная частота GPU
|1,85 ГГц
|1,70 ГГц
|1,70 ГГц
|Производительность NPU (INT8)
|80 TOPS
|80 TOPS
|80 TOPS
|Тип памяти
|LPDDR5X-9523
|LPDDR5X-9523
|LPDDR5X-9523
|Максимальный объем памяти
|128+ ГБ
|128 ГБ
|128 ГБ
|Ширина шины памяти
|192 бита
|128 бит
|128 бит
|Пропускная способность памяти
|228 ГБ/с
|152 ГБ/с
|152 ГБ/с
|Сигнальный процессор изображений (ISP)
|Qualcomm Spectra ISP
|Qualcomm Spectra ISP
|Qualcomm Spectra ISP
|Модем
|Snapdragon X75 5G
|Snapdragon X75 5G
|Snapdragon X75 5G
|Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы
|До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (базовая модель):
- Ядра: 12.
- Результаты: 3850 (одноядерный) / 16171 (многоядерный).
- Конкуренция: Этот чип значительно опережает Apple M3 (2997 / 11464) и даже немного обходит M3 Pro в многоядерных задачах. Он находится в одной категории с базовым Apple M4.
Snapdragon X2 Elite X2E-88-100:
- Ядра: 18.
- Результаты: 3838 (одноядерный) / 20320 (многоядерный).
- Конкуренция: Мощность на уровне Apple M3 Max (около 21000 в многоядерном тесте), но немного ниже показателей M4 Pro.
Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100:
- Ядра: 18.
- Результаты: 4072 (одноядерный) / 23611 (многоядерный).
- Конкуренция: В одноядерном тесте он заходит на территорию M4 Max. В многоядерном — опережает M4 Pro (23000), хотя все еще не может догнать M4 Max с его результатом более 26000 баллов.
|Процессор
|Ядра
|Geekbench 6.5 одноядерный
|Geekbench 6.5 многоядерный
|X2E-80-100
|12
|3 850
|16 171
|X2E-88-100
|18
|3 838
|20 320
|X2E-96-100 (Elite Extreme)
|18
|4 072
|23 611
|Apple M3
|Базово
|2 997 (2 976–3093)
|11 464 (10 655–12 031)
|Apple M3 Pro
|12
|3 136 (3 078–3146)
|15 422 (14 691–15 877)
|Apple M3 Max
|16
|3 134 (3 031–3175)
|21 220 (21 083–21 409)
|Apple M4
|10
|3 783 (3 715–3913)
|15 426 (15 172–15 564)
|Apple M4 Pro
|14
|3 918 (3 870–3976)
|23 081 (22 696–23 164)
|Apple M4 Max
|16
|4 070 (4 025–4102)
|26 814 (26 610–26 873)
|Apple M5
|10
|4 351 (4 298–4367)
|18 053 (17 795–18 126)
Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 начнут поступать в продажу в апреле 2026 года. Они будут работать на базе Windows 11 26H1. Это обновление платформы не принесет заметных изменений в интерфейсе, однако оно специально оптимизировано под новые чипы Qualcomm. Источники считают, что эти процессоры могут показать еще лучшие результаты, если Microsoft устранит глубинные проблемы производительности самой Windows 11.
Источник: windowslatest
