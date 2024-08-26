Apple объявила дату презентации iPhone 16

Предыдущие слухи ошибались на один день — Apple iPhone 16 представят 9 сентября. Ранее многие источники отмечали, что это может произойти 10 сентября.

Apple официально пригласила на событие представителей СМИ. Презентация «Пришло время света» (It’s Glowtime) состоится в театре Стива Джобса в Apple Park в 20:00 по киевскому времени. Презентацию будут транслировать онлайн.

Ожидается, что на мероприятии Apple представит не только iPhone 16, но и новые Apple Watch Series 10 (или Apple Watch X) и новые наушники AirPods.

По традиции Apple, предварительный заказ на все представленные устройства должен начаться сразу после окончания мероприятия — через час или два. Согласно последним слухам, ряд стран увидит новые устройства уже 20 сентября.

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Источник: GSMArena

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