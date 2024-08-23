Новые iPhone 16: утечка раскрывает характеристики камер будущих смартфонов

В следующем месяце ожидается презентация новых смартфонов серии iPhone 16. Благодаря новой утечке мы можем досрочно ознакомиться с характеристиками камер всех четырех будущих моделей.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь по два модуля камер, как и их предшественники. Однако на этот раз они будут выровнены вертикально на задней панели. Основная камера будет такой же 48-мегапиксельной, что и в iPhone 15 и 15 Plus.

Сверхширокоугольный модуль получит более широкую диафрагму f/2.2 (по сравнению с f/2.4 в моделях прошлого года), что должно улучшить снимки в условиях слабого освещения. Смартфоны без приставки Pro впервые будут поддерживать макросъемку.

Модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь телефото модуль с 5-кратным оптическим увеличением. Он перестанет быть эксклюзивом для большей модели, как в прошлом году. Это будет тот же 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.8.

Основная камера на устройствах Pro также не изменилась по сравнению с прошлым годом, но будут значительные изменения в сверхширокоугольном модуле. Это будет 48-мегапиксельный сенсор с технологией объединения пикселей — с пикселями размером 0,7 микрометра, которые при объединении обеспечат эффективный размер 1,4 микрометра. Смартфоны обеспечат возможность снимать фотографии ProRaw на 48 Мп.

Поговаривают, что в этом году Apple добавит поддержку нового формата фотографий JPEG-XL. Оба смартфона линейки Pro также будут поддерживать видео 3K частотой 120 кадров в секунду с Dolby Vision.

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Наконец, кнопка Capture Button будет установлена на всех четырех моделях iPhone 16. Это будет емкостная кнопка, доступная только для использования приложениями для камеры, в том числе для сторонних приложений. Кнопка будет чувствительной к силе нажатия, что позволит блокировать экспозицию и фокусировку, а сам процесс съемки активируется при полном нажатии. Поскольку кнопка сенсорная, она сможет поддерживать жесты, например, для масштабирования изображения. Разработчики будут иметь доступ к возможностям кнопки через API.

Источник: gsmarena

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