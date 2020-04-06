Apple планирует купить за $100 млн стартап NextVR, разрабатывающий технологии для виртуальной реальности





По слухам, Apple планирует купить стартап NextVR, работающий в сфере потокового видео в виртуальной реальности. Сумма сделки называется на уровне $100 млн.

Отметим, NextVR базируется в Калифорнии и имеет более чем десятилетний опыт трансляции реальных событий в виртуальной реальности на гарнитуры от Sony, Oculus, HTC и других производителей. Компания имеет патенты на технологию масштабирования видео, которая используется для высококачественной потоковой передачи на гарнитуры. Портфолио NextVR включает более 40 патентов на эту технологию. Несмотря на свой патентный портфель, в прошлом году компания не смогла привлечь финансирование в рамках раунда Series C. Из-за этого компания сократила 40% своих сотрудников, хотя она и сотрудничает с NBA, For Sports, Wimbledon и другими спортивными сериями для организации прямых трансляций.

Ранее Apple не проявляла особого интереса к виртуальной реальности, за исключением демонстрации iMac Pro Star Wars, которая была ориентирована на разработчиков. Помимо высококлассных моделей Mac, большинство устройств Apple MacBook и Mac Mini даже не готовы к виртуальной реальности, поскольку поставляются с интегрированной графикой, а не с дискретными решениями. Так что даже если установить ОС Windows на эти компьютеры Mac, слабая графическая подсистема не позволит использовать использования гарнитуры виртуальной реальности на этих системах.

Вместе с тем, Apple фокусировала свои усилия на дополненной реальности. В связи с этим компания разработала API под названием ARKit, позволяющий задействовать устройства Apple в сценариях дополненной реальности. И сегодня существует более миллиарда iOS-устройств, которые работают с дополненной реальностью. Недавно обновлённый планшет iPad Pro поставляется с сенсором LiDAR, что повышает точность сканирования устройства для приложений дополненной реальности. Что касается приложений, Apple имеет самую большую коллекцию AR-приложений в App Store в различных категориях, таких как игры, образование, здравоохранение и др. Ожидается, что всё это послужит основой для очков дополненной реальности Apple, которые, как сообщается, будут выпущены в 2022 году. С учётом нового приобретения, нельзя исключать, что в будущем Apple займётся внедрением продуктов и сфере виртуальной реальности. Хотя нельзя исключать, что компанию из Купертино заинтересовали только патенты NextVR.

Источник: wccftech