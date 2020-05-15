Apple подтвердила покупку калифорнийской VR-компании NextVR





Появившаяся в прошлом месяце информация, что Apple находится в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, специализирующейся на проведении трансляций в виртуальной реальности, обрели официальное подтверждение. И хотя для самой Apple это крайне нетипично (она очень редко комментирует такие слухи или тем более выпускает пресс-релизы), факт подписания сделки подтвердил представитель компании изданию Bloomberg.

Веб-сайт NextVR больше недоступен, теперь там отображается сообщение о том, что компания «движется в новом направлении».

Стоимость сделки не оглашается, но предыдущие слухи указывали на $100 млн. Как именно Apple будет использовать разработки NextVR, пока неясно. Но очевидно, что сделка является частью более широкой стратегии производителя iPhone по расширению бизнеса с полноценным выходом на рынок дополненной и виртуальной реальностей. За последние несколько лет мы множество раз слышали о стереоскопической гарнитуре дополненной реальности Apple, потенциально способной совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone. В последний раз мы слышали, что Apple отложила выпуск первой гарнитуры AR до 2022 года, а релиз более компактных очков дополненной реальности — до 2023 года.