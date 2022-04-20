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Apple показала трейлер документального сериала о динозаврах «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet — от продюсеров «Планеты Земля» и Джона Фавро

Apple показала трейлер документального сериала о динозаврах «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet — от продюсеров «Планеты Земля» и Джона Фавро

Вслед за коротким тизером Apple опубликовала полноценный трейлер документального сериала «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet, созданного с участием продюсеров «Планеты Земля» и Джона Фавро специально для стримингового сервиса Apple TV+.

Шоу, которое невольно вызывает ассоциации с «Прогулками с динозаврами» Apple показала трейлер документального сериала о динозаврах «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet — от продюсеров «Планеты Земля» и Джона ФавроApple показала трейлер документального сериала о динозаврах «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet — от продюсеров «Планеты Земля» и Джона ФавроНаучно-популярный сериал канала BBC 1999 года, рассказывающий о жизни динозавров покажет последние дни динозавров на земле. Визуальный ряд создан с сочетанием современных технологий CGI и анимотроники динозавров и реальных планов природы.

Над проектом трудилась звездная команда — режиссер Джон Фавро и продюсер британской передачи Planet Earth II Майк Гантон вместе с командами отдела естествознания студии BBC Studios и Moving Picture Company (отвечала за спецэффекты). Закадровый текст в оригинале читает один из самых знаменитых в мире ведущих натуралистов Дэвид Аттенборо, а музыку написал один из самых известных в мире современных композиторов Ханс Циммер.

Судя по трейлеру, у шоу есть все шансы на успех.

Трейлер «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet в оригинале английской

Премьера «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet состоится 23 мая в Apple TV+. Всего в сезоне будет 5 эпизодов.

 


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