Apple повышает цены в App Store для стран Европы и Азии

Компания Apple заявила, что в следующем месяце повысит цены в App Store в Европе и на некоторых азиатских рынках. Это связано с тем, что местные валюты ослабевают по отношению к сильному доллару США. Повышение цен коснётся как покупок приложений в App Store, так и покупок внутри приложений. Новые цены начнут действовать с 5 октября 2022 года.

Повышение цен коснется всех стран, использующих евро, а также Швеции, Южной Кореи, Чили, Египта, Малайзии, Пакистана, Вьетнама и Японии. На всех европейских рынках, кроме Черногории, базовая цена приложения в размере €0,99 повысится на 20% – до €1,19. В Японии, на фоне падения иены до нового 24-летнего минимума по отношению к доллару США, рост цен составляет более 30%.

Дополнительно нужно отметить, что Apple периодически корректирует цены в App Store с учётом колебаний валютных курсов. В прошлом году компания снизила базовую цену приложения в еврозоне с €1,09 до €0,99.

Корректировка цен в App Store произошли всего через несколько недель после того, как Apple повысила цены на новые модели iPhone 14 и Apple Watch Series 8 на многих рынках за пределами США. Цена iPhone 14 в Великобритании сейчас начинается от £849, тогда как в прошлом году iPhone 13 стоил от £779. Цены на iPhone в Ирландии увеличились с €909 до €1019.

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Источник: The Verge