Apple представила обновленный iPod touch с процессором A10 Fusion, поддержкой AR и памятью до 256 ГБ

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Компания Apple наконец обновила плеер iPod touch, добавив в седьмое поколение модели более мощный процессор A10 Fusion и увеличив объем памяти до 256 ГБ.

Отметим, что предыдущее шестое поколение iPod touch вышло еще в июле 2015 года, таким образом плееру пришлось ждать обновления почти четыре года. Процессор A10 Fusion (такой же используется в iPhone 7) обладает заметно более высокой производительностью, так что владельцы устройства смогут играть в более современные игры, а также получат поддержку AR-функций и Group FaceTime.

В остальном новинка практически неотличима от предшественника — в ней используется тот же дизайн и 4-дюймовый экран. Модель уже доступна для заказа, на выбор предлагается шесть цветовых вариантов: space gray, white, gold, blue, pink и (PRODUCT)RED. Новый iPod touch седьмого поколения оценили в $199 за версию с 32 ГБ памяти, $299 — за 128 ГБ и $399 — за 256 ГБ.

Напомним, что в 2017 году Apple «убила» плееры iPod nano и iPod shuffle, оставив любителям музыки только iPod touch.

Источник: Apple