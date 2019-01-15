Чего ожидать от Apple в 2019 году: новый iPod Touch и порт USB-C в iPhone

Последняя модель iPod Touch была выпущена около 4 лет назад, а общий дизайн устройства оставался практически неизменным уже на протяжении 6 лет. Однако осведомлённые источники утверждают, что в Apple кипит работа над новой версией iPod Touch седьмого поколения.

Эти сведения исходят от нескольких поставщиков, которые присутствовали на выставке CES 2019. Пока что о новом iPod Touch не так уж много сведений. Вероятно, устройство получит увеличенный дисплей (в нынешней версии применяется 4-дюймовая панель) и существенные улучшения внутренних компонентов. Вероятно использование сенсора Touch ID, но пока нет сведений о том, оставит ли Apple 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Сроки презентации обновлённого медиа плеера пока не называются.

Помимо нового iPod Touch появились и некоторые сведения о грядущих смартфонах iPhone модельного ряда 2019 года. В частности, устройства нового поколения могут лишиться проприетарного порта Lightning, а вместо него Apple перейдёт на универсальный разъём USB-C – как в недавних новых iPad Pro. Однако, люди, работающие над смартфоном, говорят, что окончательный дизайн ещё не утверждён. Так что переход на USB-C ещё не гарантирован.

Что касается других функций и возможностей iPhone 2019 года, то следует ожидать появления улучшенной версии Face ID, до трёх камер на задней панели и более компактного выреза дисплея. Три камеры может получить наследник iPhone Xs Max, а преемник iPhone Xr обзаведётся двойной камерой.

Источник: phonearena