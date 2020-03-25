Apple представила универсальные покупки, которые позволяют приобретать одно приложение сразу для Mac и iOS





В прошлом месяце Apple объявила о планах разрешить разработчикам приложений для Mac и iOS продавать их в качестве единого пакета для всех операционных систем компании. Такая инициатива получила название «универсальная покупка», она означает, что, приобретая одно приложение или игру, пользователь автоматически получает версии для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Инициатива запущена официально и уже поддерживает встроенные покупки.

Чтобы объединить несколько версий одного приложения для разных систем в одну покупку, разработчикам необходимо присвоить один и тот же идентификатор пакета для всех приложений, а App Store позаботится обо всём остальном. Компания Apple объясняет, что сначала нужно создать одну встроенную покупку в приложении на вкладке «Функции» в App Store Connect, затем использовать StoreKit для добавления покупки в другие версии приложения для других платформ.

Как отмечает ресурс 9to5Mac, приложений, поддерживающих универсальные покупки для Mac и iOS, пока нет, поскольку Apple ещё не открыла доступ к Xcode 11.4 GM для разработчиков. Запуск универсальных покупок является частью инициативы Apple Project Catalyst, о которой компания объявила в 2019 году. Её главная цель – позволить разработчикам унифицировать приложения для iPhone, iPad и Mac, используя специальные инструменты для портирования.

Источник: Engadget