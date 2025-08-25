Apple iOS 26 разблокировала для iPhone 16 беспроводную зарядку Qi2 25 Вт, — но не у всех

Похоже, Apple пытается сделать беспроводную зарядку значительно гибче и удобнее. Компания потихоньку открывает поддержку высоких скоростей на аксессуарах сторонних производителей.

Apple без лишней огласки добавила эту функцию в iOS 26, которая станет доступной для всех пользователей в следующем месяце, вероятно вместе с запуском iPhone 17. Особенно интересно, что все модели iPhone 16, кроме одной, получат поддержку быстрой беспроводной зарядки по новому стандарту Qi2 мощностью 25 Вт. Это означает, что можно будет пользоваться не только оригинальными аксессуарами Apple серии MagSafe, но и зарядками от сторонних брендов, например Belkin.

Стоит уточнить: все iPhone 16 уже умеют заряжаться беспроводным способом с мощностью 25 Вт. Но до этого момента делать это можно было только с официальными аксессуарами Apple. Чтобы получить максимальную скорость, нужно было купить обновленное зарядное устройство MagSafe и дополнительно подключить адаптер питания мощностью 30 Вт.

Теперь ситуация меняется. С выходом iOS 26 такая же мощность в 25 Вт станет доступной через любые совместимые зарядные устройства Qi2.2 или Qi2 (об этом сообщает MacRumors).

Компания Belkin уже анонсировала три новые зарядки Qi2 25W для линейки iPhone 16. Производитель заявляет такие же результаты, как и Apple: заряд от 0 до 50% за 30 минут. Фактически теперь пользователь сможет выбрать любой удобный аксессуар — для использования дома, в дороге или как элемент рабочего стола — и не будет ограничен только оригинальными решениями Apple.

Важно и то, что компания не стала привязывать новую функцию исключительно к iPhone 17, а просто открыла ее для текущей линейки. Это также подтверждает: будущие iPhone 17 с самого старта получат полную поддержку Qi2.

Несмотря на общую хорошую новость, iPhone 16e остался без поддержки Qi2. В этой модели нет возможности использовать быструю зарядку по новому стандарту. В то же время существует вероятность, что следующие поколения iPhone 16e такую опцию получат.

Интересно, что Apple официально об этом не объявляла. Информацию обнаружили во время тестирования последней бета-версии iOS 26, которая уже в следующем месяце станет доступной для всех.

Стоит отметить, что несколько дней назад Google представила новые смартфоны Pixel 10. Флагманские модели Pixel 10 Pro также поддерживают более быструю беспроводную зарядку, что ставит их в прямое сравнение с актуальными iPhone 16.

Источник: wccftech