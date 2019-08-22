Apple предупредила, что титановая карта Apple Card может покрыться пятнами, если хранить ее в кожаных кошельках или карманах джинс





Компания Apple предупредила пользователей, что ее титановая банковская карта Apple Card требует особо бережного обращения. Так, хранение в кожаном портмоне или кармане джинс может привести к «изменению цвета поверхности, которое невозможно смыть».

Гайд по использованию титановой карты размещен на сайте Apple и в большинстве пунктов не содержит ничего необычного. К примеру, компания не рекомендует хранить карты вместе с ключами и монетами (чтобы не поцарапать) и магнитными элементами (чтобы не размагнитить). Для нее следует предусмотреть отдельное отделение в кошельке, что карта не соприкасалась с другими кредитками, которые также могут поцарапать поверхность. Если на карте появились пятна, то рекомендуется аккуратно протереть ее микрофиброй, увлажненной изопропиловым спиртом.

Наибольший интерес в гайде вызывают две фразы: «Если ваша титановая Apple Card соприкасается с твердыми поверхностями или материалами, возможно повреждение покрытия» и «Некоторые ткани, такие как кожа и джинсовая ткань, могут вызвать постоянное изменение цвета, которое не смоется».

Титановая карта воспринимается как более прочная и качественная альтернатива стандартным пластиковым картам, поэтому такие уточнения выглядят довольно странно. Впрочем, первый же абзац гайда раскрывает суть проблемы — карта титановая, логотип Apple и имя владельца там выгравированы лазером, однако белая поверхность получена с помощью многослойного покрытия поверх титановой основы. Вот именно его и можно поцарапать или покрыть пятнами от кожи или джинсов.

Проблема не является настолько серьезной, как пресловутый «антеннагейт», так как даже поцарапанная или «пятнистая» банковская карта выполняет свои функции. С другой стороны, от премиум-продукта подсознательно ожидаешь более высоких пользовательских характеристик.

Источник: Engadget, Apple