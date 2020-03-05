Apple предупредила о возможной нехватке комплектующих и запасных iPhone для обмена из-за коронавируса





Около двух недель назад Apple предупредила о перебоях с поставками iPhone из-за вынужденной приостановки заводов производственных партнеров в Китае, обусловленной карантином по коронавирусу. Но, похоже, дефицитом новых моделей ситуация не ограничится — проблем с ремонтом с высокой долей вероятности также не избежать.

Apple уже проинформировала сотрудников службы технической поддержки о сокращении объема запасов новых iPhone, предназначенных для гарантийного обмена. Об этом Bloomberg анонимно рассказали несколько сотрудников магазинов Apple. Собственно, по данным Bloomberg, Apple уже испытает нехватку некоторых версий смартфонов iPhone 11 и планшетов iPad Pro.

Таким образом, в будущем при обращении в сервис для гарантийной замены неподлежащего ремонту iPhone могут возникнуть проблемы. Как сообщается, складские запасы таких iPhone для обмена будут ограничены в течение следующих двух-четырех недель. Также говорится, что в некоторых магазинах Apple не хватает отдельных деталей. То есть, мелкий ремонт, который обычно выполняется прямо в магазине, также будет невозможен. Иными словами, сейчас владельцам iPhone лучше быть максимально осторожными и не ронять свои устройства, чтобы не оказаться в положении, когда нельзя ни отремонтировать его, ни купить новый аппарат.

Во внутренних инструкциях Apple говорится, что магазины имеют право отправлять новые iPhone покупателям по почте, как только они появятся в наличии, или сдавать в аренду другие модели iPhone до тех пор, пока не появится замена.

Bloomberg отмечает, что Apple вновь открыла большинство магазинов Apple Store в Китае, которые ранее были закрыты из-за опасений распространения коронавируса COVID-19. Это может быть признаком того, что другие части бизнеса Apple вскоре тоже восстановятся и начнут функционировать в обычном режиме. По оценкам Apple, дефицит продлится до четырех недель и, вероятно, компания уже работает над тем, чтобы как можно быстрее восполнить запасы комплектующих и запасных iPhone для обмена.

Источник: Bloomberg