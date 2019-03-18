Apple прекратила продажи iPad Pro с дисплеем 10,5 дюйма (2017 года)

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Одновременно с анонсом новых планшетов iPad (iPad Air и iPad mini) компания Apple убрала из продажи второе поколение планшета iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма (вот наш обзор на эту модель).

Напомним, iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма был представлен в июне 2017 года. После анонса новых моделей iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма в прошлом году 10,5-дюймовая модель 2017 года осталась в продаже и до этого момента предлагалась по цене от $649. Но после сегодняшнего обновления она исчезла из ассортимента онлайн-магазина Apple.

Собственно, новый старый (имеется в виду старый дизайн с кнопкой Home) iPad Air с экраном диагональю 10,5 дюйма, SoC Apple A12 Bionic и стоимостью от $499 как раз заменяет собой 10,5-дюймовый iPad Pro второго поколения. Так что в данном случае все вполне ожидаемо.

Остается добавить, что обычный iPad никуда не делся и по-прежнему доступен для покупки по цене от $330.

Как обычно, до полного истощения складских запасов вы все еще можете при желании найти iPad Pro второго поколения в различных магазинах.

Источник: MacRumors