Новости
Apple прекратила продажи своего самого компактного ноутбука MacBook

Apple прекратила продажи своего самого компактного ноутбука MacBook

Apple прекратила продажи своего самого компактного ноутбука MacBook


Компания Apple сегодня весьма неожиданно обновила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro: дисплей Retina ноутбука MacBook Air теперь поддерживает технологию True Tone, а самый доступный MacBook Pro обзавелся панелью Touch Bar. Одновременно с этим купертиновский гигант подчистил модельный ряд, убрав из него 12-дюймовый MacBook. Таким образом, спустя четыре года после выхода оригинальной модели самый компактный ноутбук Apple, задавший моду на использование исключительно портов USB-C и первым получившим клавиатуру «бабочку» (Butterfly), вызвавшую столько нареканий пользователей, отправляется в историю. Одновременно с 12-дюймовым MacBook из официального онлайн-магазина исчез MacBook Air 2017 года выпуска без экрана Retina.

В заявлении CNBC компания Apple объяснила, что убрала MacBook из продажи, поскольку он пользовался меньшим спросом по сравнению с моделями линейки Air, которые смотрелись выигрышнее с точки зрения соотношения возможностей и цены.

Кроме того, Apple снизила стоимость ноутбука MacBook Air до $1100, сделав его самый доступной моделью семейства. И как было отмечено выше, 13-дюймового MacBook Pro без сенсорной панели Touch Bar больше нет, так что новый Air также является единственным вариантом для всех, кто хочет новый MacBook с физической клавишей Escape.

Обе оговариваемые MacBook пока еще можно купить в разделе восстановленных устройств на сайте магазина Apple. Вероятно, при желании их еще можно будет какое-то время найти в сторонних магазинах-партнерах Apple. Но как только старые запасы иссякнут, устройства окончательно исчезнут из продажи.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить