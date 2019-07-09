Apple прекратила продажи своего самого компактного ноутбука MacBook





Компания Apple сегодня весьма неожиданно обновила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro: дисплей Retina ноутбука MacBook Air теперь поддерживает технологию True Tone, а самый доступный MacBook Pro обзавелся панелью Touch Bar. Одновременно с этим купертиновский гигант подчистил модельный ряд, убрав из него 12-дюймовый MacBook. Таким образом, спустя четыре года после выхода оригинальной модели самый компактный ноутбук Apple, задавший моду на использование исключительно портов USB-C и первым получившим клавиатуру «бабочку» (Butterfly), вызвавшую столько нареканий пользователей, отправляется в историю. Одновременно с 12-дюймовым MacBook из официального онлайн-магазина исчез MacBook Air 2017 года выпуска без экрана Retina.

В заявлении CNBC компания Apple объяснила, что убрала MacBook из продажи, поскольку он пользовался меньшим спросом по сравнению с моделями линейки Air, которые смотрелись выигрышнее с точки зрения соотношения возможностей и цены.

Кроме того, Apple снизила стоимость ноутбука MacBook Air до $1100, сделав его самый доступной моделью семейства. И как было отмечено выше, 13-дюймового MacBook Pro без сенсорной панели Touch Bar больше нет, так что новый Air также является единственным вариантом для всех, кто хочет новый MacBook с физической клавишей Escape.

Обе оговариваемые MacBook пока еще можно купить в разделе восстановленных устройств на сайте магазина Apple. Вероятно, при желании их еще можно будет какое-то время найти в сторонних магазинах-партнерах Apple. Но как только старые запасы иссякнут, устройства окончательно исчезнут из продажи.

Источник: The Verge