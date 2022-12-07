Apple расширяет диапазон цен для приложений в App Store от $0,29 до $10 000 – ранее цены были в рамках $0,49-$999,99

Компания Apple меняет структуру ценообразования в App Store, позволяя разработчикам использовать более широкий диапазон сумм в качестве оплаты за приложения. Изменение может быть продиктовано растущей критикой финансовой политики компании в отношении разработчиков.

Цены теперь могут начинаться всего с 29 центов – по сравнению с предыдущим минимальным уровнем в 49 центов за подписку и 99 центов за приложения. Верхний придет поднят до $10 тыс. – ранее он составлял составлял $999,99. Разработчики также получат новые возможности для установки цен в разных странах и валютах.

Этот стал является серьезным изменением для App Store, который Apple запустила в 2008 году, делая упор на простоту работы. В последние годы платформа подвергалась критике: разработчики и регуляторы жаловались на то, что финансовые правила компании слишком строгие. Комиссия Apple в размере 30% от стоимости приложений также вызвала возмущение, в том числе со стороны Илона Маска.

В прошлом году Apple урегулировала коллективный иск на $100 млн от множества разработчиков из США – ценовое разнообразие было частью соглашения. Также компания также внесла изменения в поиск в App Store и упростила разработчикам возможность обжалования отказов в размещении приложений.

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Будущее американское законодательство может стимулировать дальнейшие изменения, вынуждая Apple разрешать загрузку приложений или их установку на устройства компании без использования App Store. Новые опции и инструменты могут помочь сохранить привлекательность фирменного магазина для разработчиков, даже если у них есть другие варианты. На оказании услуг, в том числе и размещения программ в App Store Apple заработала более $78 млрд в прошлом финансовом году.

«Система коммерции и платежей App Store предлагает разработчикам постоянно расширяющийся набор возможностей и инструментов для развития их бизнеса, от простой оплаты и прозрачного выставления счетов для пользователей до надежных маркетинговых инструментов, налоговых услуг и услуг по борьбе с мошенничеством, а также управления возвратом», – говорится в заявлении компании.

Всего введено 700 новых ценовых категорий для программ, хотя 100 самых высоких уровней требуют одобрения Apple. Новая структура вступает в силу немедленно для автоматически продлеваемых подписок и будет расширена до стандартных приложений и покупок в приложениях следующей весной. Компания также добавляет округление цены, поэтому приложение может стоить $1 или $10 вместо $0,99 или $9,99. также Apple позволит разработчикам сохранять цены постоянными в валюте по своему выбору, даже если курсы колеблются.

Источник: Bloomberg