Марк Цукерберг раскритиковал Apple, назвав ее бизнес-модель с 30-процентной комиссией в App Store «проблемной»

В среду The New York Times провела ежегодный саммит DealBook. Профессионалы технологической индустрии высказывали свое мнение обо всем: от будущего криптовалюты до строгой политики некоторых известных корпораций (Apple).

Разговор с генеральным директором Meta Марком Цукербергом показал, что он не думает, что Apple может продолжать отгораживать iOS от других магазинов приложений, которые хотят конкурировать с ней за бизнес-клиентов iPhone. Цукерберг считает, что изоляция приложений в App Store для получения 30-процентной комиссии за продажи не является «стабильной или хорошей»:

Цукерберг указал на недавний спор на этой неделе между Apple и Илоном Маском в качестве примера того, что может произойти, когда одна компания имеет полный контроль над платформой.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022