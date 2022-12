Маск помирился с Apple — Тим Кук убедил Илона, что Twitter не собирались удалять из App Store

В понедельник Маск заявил, что Apple «угрожала удалить Twitter» из App Store, но Тим Кук объяснил предпринимателю, что это не так.

Илон Маск посетил кампус Apple, где генеральный директор компании Тим Кук провел для него экскурсию. Илон опубликовал видео прогулки в Twitter, на котором можно увидеть тени двух человек — его и еще кого-то, похожего на Кука.

В понедельник Маск публично заявил, что Apple планировала удалить его соцсеть из App Store, а затем раскритиковал политику компании по получению 30% комиссии с каждой покупки в приложении. Миллиардер даже отложил запуск Twitter Blue — платной подписки, которая добавляет галочку верификации и доступ к еще нескольким приоритетным услугам за $8 в месяц.

В среду Маск написал, что у него произошло «недоразумение» с Apple, но впоследствии Тим Кук прояснил ситуацию.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022