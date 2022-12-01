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Маск помирился с Apple — Тим Кук убедил Илона, что Twitter не собирались удалять из App Store

Маск помирился с Apple — Тим Кук убедил Илона, что Twitter не собирались удалять из App Store

В понедельник Маск заявил, что Apple «угрожала удалить Twitter» из App Store, но Тим Кук объяснил предпринимателю, что это не так.

Илон Маск посетил кампус Apple, где генеральный директор компании Тим Кук провел для него экскурсию. Илон опубликовал видео прогулки в Twitter, на котором можно увидеть тени двух человек — его и еще кого-то, похожего на Кука.

В понедельник Маск публично заявил, что Apple планировала удалить его соцсеть из App Store, а затем раскритиковал политику компании по получению 30% комиссии с каждой покупки в приложении. Миллиардер даже отложил запуск Twitter Blue — платной подписки, которая добавляет галочку верификации и доступ к еще нескольким приоритетным услугам за $8 в месяц.

В среду Маск написал, что у него произошло «недоразумение» с Apple, но впоследствии Тим Кук прояснил ситуацию.

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«Хороший разговор. Среди прочего мы устранили недоразумения относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим убедил меня, что Apple никогда не думала об этом», — сказал Маск.

Непонятно обсуждали ли генеральные директора комиссию в App Store, Маск об этом пока молчит. Однако замечено, что Илон удалил твит с мемом, в котором заявлял, что готов «уйти на войну», лишь бы не платить процент Apple.

Маск помирился с Apple — Тим Кук убедил Илона, что Twitter не собирались удалять из App Store

Источник: The Verge


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