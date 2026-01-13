Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году

В 2023 и 2024 годах смартфоны Apple iPhone и Samsung Galaxy продавались в мире почти одинаковыми тиражами. Однако, согласно свежему отчету Counterpoint Research, в 2025 году Apple вырвалась вперед и впервые за несколько лет возглавила глобальный рынок смартфонов.

Аналитики подсчитали, что мировой рынок смартфонов в 2025 году вырос на 2%, главным образом благодаря спросу в премиальном сегменте. При этом именно Apple стала главным бенефициаром этого роста. Компания продала на 10% больше iPhone, чем в 2024 году — это лучшая динамика среди пятерки крупнейших производителей.

Несмотря на относительно небольшую линейку и высокие цены, Apple теперь контролирует 20% мирового рынка смартфонов, обойдя Samsung. Корейский производитель продемонстрировал рост продаж на 5%, в результате чего занял второе место с 19% доли рынка. Основным драйвером оставалась серия Galaxy A — в частности Samsung Galaxy A16 сейчас считают самым популярным Android-смартфоном в мире. В четвертом квартале 2025 года разрыв между компаниями стал еще заметнее: Apple достигла доли 25%, тогда как доля Samsung сократилась лишь до 17%.

Counterpoint связывает успех Apple с сильными продажами iPhone 17 в конце года и стабильной популярностью iPhone 16 в Индии, Японии и Юго-Восточной Азии — регионах, где традиционно доминирует Android. Samsung, кроме массовой серии A, поддерживал позиции в премиуме благодаря Galaxy S25 и Fold 7, но столкнулся с давлением в Латинской Америке и Западной Европе.

Третье место стабильно удерживает Xiaomi с долей 13% рынка. Далее следуют Oppo и Vivo — по 8% каждая. В то же время Nothing и Google показали наибольший рост: их глобальные поставки в 2025 году увеличились соответственно на 31% и 25%. Вместе с тем оба бренда все еще попадают в категорию «Другие», которая фактически сократилась в 2025 году.

Аналитики Counterpoint Research ожидают, что глобальный рынок смартфонов в 2026 году сократится на 3%. Среди основных причин называют рост цен, вызванный кризисом в сегменте памяти.

Источник: notebookcheck, gizmochina, 9to5google