Apple сосредоточилась на создании более дешевой гарнитуры Vision Pro, которая должна выйти до конца 2025 года

Apple, вероятно, больше не заинтересована работать над новой высококлассной гарнитурой Vision на фоне замедления продаж первой модели Vision Pro. Зато Apple, очевидно, ищет способы снизить стоимость компонентов для первой модели и работает над более дешевой гарнитурой Vision, которую планирует выпустить до конца 2025 года.

Первая версия Vision Pro вышла в начале этого года, и хотя это очень хорошая гарнитура виртуальной реальности, она имеет много недостатков, присущих многим другим таким гарнитурам. Также она дорогая — цена составляет от $3499. И еще она довольно тяжелая.

Apple пытается устранить некоторые из этих недостатков, разрабатывая новую более дешевую версию гарнитуры Vision, которая сейчас фигурирует под кодовым названием N109. В этом устройстве компания стремится сохранить дисплеи с высоким разрешением, которые выделяют Vision Pro, но удаляет некоторые функции и делает ее «по крайней мере на треть легче». Apple хочет предложить более дешевую версию гарнитуры по цене, соответствующей цене высококлассного iPhone. В октябре прошлого года Bloomberg сообщал, что Apple стремится достичь цены от $1500 до $2500. Однако компания имела проблемы с сокращением расходов, не слишком уступая функциям, поэтому более дешевая гарнитура может не достичь этой цели до 2025 года.

В то же время Apple продолжает прилагать усилия для продвижения Vision Pro. Компания планирует начать международные продажи гарнитуры в конце июня и добавить несколько новых функций в visionOS 2 этой осенью.

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Источник: The Verge

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