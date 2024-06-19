Новости Технологии 19.06.2024 в 09:15 comment views icon

Apple сосредоточилась на создании более дешевой гарнитуры Vision Pro, которая должна выйти до конца 2025 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Apple, вероятно, больше не заинтересована работать над новой высококлассной гарнитурой Vision на фоне замедления продаж первой модели Vision Pro. Зато Apple, очевидно, ищет способы снизить стоимость компонентов для первой модели и работает над более дешевой гарнитурой Vision, которую планирует выпустить до конца 2025 года.

Первая версия Vision Pro вышла в начале этого года, и хотя это очень хорошая гарнитура виртуальной реальности, она имеет много недостатков, присущих многим другим таким гарнитурам. Также она дорогая — цена составляет от $3499. И еще она довольно тяжелая.

Первые обзоры Apple Vision Pro – отличная гарнитура с рядом компромиссов

Apple пытается устранить некоторые из этих недостатков, разрабатывая новую более дешевую версию гарнитуры Vision, которая сейчас фигурирует под кодовым названием N109. В этом устройстве компания стремится сохранить дисплеи с высоким разрешением, которые выделяют Vision Pro, но удаляет некоторые функции и делает ее «по крайней мере на треть легче». Apple хочет предложить более дешевую версию гарнитуры по цене, соответствующей цене высококлассного iPhone. В октябре прошлого года Bloomberg сообщал, что Apple стремится достичь цены от $1500 до $2500. Однако компания имела проблемы с сокращением расходов, не слишком уступая функциям, поэтому более дешевая гарнитура может не достичь этой цели до 2025 года.

В то же время Apple продолжает прилагать усилия для продвижения Vision Pro. Компания планирует начать международные продажи гарнитуры в конце июня и добавить несколько новых функций в visionOS 2 этой осенью.

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Источник: The Verge

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