Первые обзоры Apple Vision Pro – отличная гарнитура с рядом компромиссов

В ближайшую пятницу состоится выход на рынок США первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Некоторые зарубежные издания смогли досрочно получить в свои руки новинку и уже подготовили обзоры этого устройства. Остановимся на главных выводах, которые сделали обозреватели после тестирования Apple Vision Pro в домашних условиях.

Vision Pro, по утверждению Apple, является началом так называемых «пространственных вычислений», которые по сути сводятся к запуску приложений вокруг пользователя.

С новой гарнитурой, интегрированной в экосистему Apple, пользователь может выполнять различные задачи – от просмотра фильмов или телепередач на огромном виртуальном дисплее 4K HDR до отображения рабочей среды с экрана Mac, включая Excel, Webex и Slack.

Что важно, новинка позволяет запускать приложения, парящие вокруг пользователя. Так что работать с ней можно в любом удобном месте.

Гарнитура объединяет ряд технологий, решений и устройств, которые пользователь вынужден носить на лице. Потому компании пришлось пойти на ряд компромиссов. Например, чтобы уменьшить нагрузку на голову, гарнитура получает энергию от внешнего источника. Но даже в таком случае устройство получилось довольно тяжелым и может вызывать дискомфорт при длительном использовании.

Apple Vision Pro отличается продуманным дизайном, качественными материалами и хорошим изготовлением. Похвалы удостоились MicroOLED дисплеи, которые обеспечивают высокое разрешение, высокую яркость и хорошую цветопередачу. Надевая гарнитуру, пользователь полностью изолируется от окружающего мира, но продолжает видеть его через внешние камеры благодаря функции сквозной передачи видео. Однако это решение имеет некоторые недостатки, такие как размытие изображения при движении, шум, ограниченный цветовой диапазон и узкое поле зрения. Особенно они проявляются в условиях слабой освещенности.

Курс Англійської. Вивчай англійську прямо зі свого смартфона за допомоги смарт-платформи. Більше про курс

Система управления на базе отслеживания движений глаз и рук удостоилась отдельной похвалы. Она «на несколько световых лет превосходит любую другую потребительскую систему отслеживания рук или глаз».

«Вы смотрите на вещи, которыми хотите управлять, нажимаете пальцами, чтобы управлять ими, и так вы перемещаетесь по всему интерфейсу. Вы не протягиваете руку и не прикасаетесь к объектам: скорее ваши глаза — это мышь, а пальцы — это кнопка. Вы сжимаете их вместе, чтобы щелкнуть то, на что смотрите».

Хотя такая система не всегда бывает удобной. Иногда она усложняет работу с гарнитурой, так как «необходимость смотреть на то, чем вы хотите управлять, на самом деле сильно отвлекает».

В целом, обозреватель The Verge похвалил Vision Pro за отличный дисплей, хорошее отслеживание рук и глаз и беспрепятственную работу с экосистемой Apple.

В то же время у новинки есть ряд недостатков, одним из которых является высокая цена в $3499. Изображение в режиме сквозной передачи видео может быть размытым, а отслеживание рук и глаз ─ непоследовательным и разочаровывающим. Еще автор обзора обращает внимание, что персонажи сверхъестественны и несколько устрашающие, а в гарнитуре «довольно одиноко».

Также предлагаем ознакомиться с видеообзорами Apple Vision Pro от различных изданий и блогеров.