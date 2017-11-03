Apple сумела улучшить все финансовые показатели и нарастить продажи iPhone даже без новых моделей

Компания Apple этой ночью опубликовала отчет по итогам четвертого квартала 2017 финансового года и всего года в целом. Отчетный период завершился для купертиновского гиганта, у которого, как и у многих других, финансовый год не совпадает с календарным, 30 сентября.

За весь год в целом Apple выручила $229,2 млрд против $215,6 млрд годом ранее. Операционная прибыль составила $61,34 млрд, что соответствует увеличению на 2%. Чистая прибыль за год составила $48,4 млрд против $45,7 в 2016 году.

Завершающий квартал года принес Apple доход в размере $52,6 млрд, что на 12% больше, чем год назад. При этом продажи за пределами США обеспечили 62% дохода. Операционная прибыль за год увеличилась с $11,76 млрд до $13,12 млрд, а чистая прибыль выросла еще заметнее — с $9 млрд (или $1,67 на одну акцию) до $10,71 млрд ($2,07). Показатель валовой прибыли за год увеличился с 37,9% до 38%.

Что касается продаж техники, она тоже показала рост, причем выросли продажи всех устройств.

Смартфонов iPhone за четверть было реализовано 46,7 млн штук, что в денежном выражении соответствует $28,9 млрд. То есть, как и прежде, смартфоны iPhone занимают львиную долю в структуре доходов Apple. В данном случае 55%.

Годом ранее продажи iPhone составляли 45,5 млн штук и $28,2 млрд, то есть, несмотря на отсутствие новых моделей, продажи выросли, хоть и незначительно (3%). Продажи планшетов iPad за год выросли с 9,3 млн штук до 10,3 млн штук в количественном выражении и с $4,3 млрд до $4,8 млрд в денежном. Компьютеров Mac за квартал было продано 5,4 млн штук против 4,9 млн штук в прошлом году. Направление сервисов, которое является вторым по величине после iPhone источником дохода Apple, тоже показало заметный рост доходов – с $6,3 млрд до $8,5 млрд. Наконец, выручка, относящаяся к категории «Прочее», куда входят продажи наушников Beats, плееров iPod, часов Apple Watch, Apple TV и прочих аксессуаров, увеличилась с $2,4 млрд до $3,2 млрд.

В первом квартале 2018 финансового года в компании рассчитывают получить доход на уровне $84-$87 млрд, сохранив валовую прибыль на уровне 38-38,5%.

Источник: Apple и macrumors