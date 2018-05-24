Apple тоже разрешила пользователям скачивать полностью все данные своего аккаунта, но пока только в ЕС

Вслед за Facebook, Instagram и многими другими возможность скачать все данные своего аккаунта предоставила своим клиентам компания Apple. Вчера купертиновский гигант запустил новый раздел на официальном сайте — Data and Privacy / «Данные и Конфиденциальность». Там есть инструмент, позволяющий скачать всю персональную информацию, связанную с аккаунтом пользователя, начиная от данных Apple ID, истории покупок в App Store и обращений в службу поддержки Apple Care, до фотографий и документов, хранящихся в облачном сервисе iCloud.

Пока что доступ к инструменту есть только у жителей стран ЕС, поскольку сам он был разработан в первую очередь для соответствия Общему регламенту по защите данных (GDPR), который вступает в силу в Евросоюзе уже завтра, 25 мая. По правилам GDPR, пользователи должны иметь возможность посмотреть какие персональные данные собирает и хранит та ли иная интернет-компания. Пользователи других регионов получат возможность скачать свои данные в ближайшие месяцы, когда Apple развернет новый сервис по всему миру.

В соответствующем разделе сайта все данные, какие пользователь передает компании, разбиты на категории, которые вы можете увидеть на изображении выше. Собственно, это сделано для того, чтобы дать пользователю возможность выбрать, хочет ли он скачать все свои данные или только часть – например – контакты iCloud.

Чтобы запросить скачивание, нужно авторизоваться на сайте с помощью пароля Apple ID и оформить заявку, совершив несколько простых шагов, включая определение размера файлов, на которые будет разбит архив (1, 2, 5, 10 и 25 ГБ).

Сбор данных может занять некоторое время, сколько точно – не уточняется. Как только архив будет готов, пользователю на почту будет отправлена письмо с ссылкой на его загрузку. У пользователя будет две недели, чтобы скачать архив, прежде чем он будет автоматически удален с серверов компании.

Apple заверяет, что скачать можно будет абсолютно все данные в любом удобном формате.

И скачать свои данные у Apple пока могут только жители ЕС, то возможность подать запрос на изменение данных, деактивацию или полное удаление аккаунта доступна всем желающим. Для этого стоит перейти по нужной ссылке с главной страницы сайта. Важно отметить, что после деактивации Apple ID пользователь больше не сможет делать покупки из iTunes, iBooks или App Store, а также получать доступ к услугам или данным iCloud. Деактивация в буквальном смысле изолирует пользователя от сервисов Apple. Что интересно, данные при этом не удаляются, но никто, включая саму Apple, больше не могут их использовать. При этом за пользователем остается возможность восстановить аккаунт, выполнив авторизацию на сайте и оформив соответствующую заявку. А вот процедура полного удаления данных необратима. То есть, запустив процесс, повернуть его вспять будет невозможно.

Источник: 9to5mac