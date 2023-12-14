Apple усложнила доступ полиции к вашим push-сообщениям — теперь только по ордеру, который утвердил суд

Ранее правоохранители могли использовать повестки, выданные отделами полиции.

Apple обновила инструкции для правоохранительных и государственных органов и теперь доступ к push-сообщениям они могут получить только по уведомлению суда или ордеру на обыск, оба из которых должны быть одобрены судьей. Предварительно сенатор США Рон Уайден объявил, что некоторые правительства могут «тайно заставить Apple и Google» передать содержимое push-сообщений, отправленных на телефоны клиентов (хотя последняя уже давно требует решения суда).

Push-уведомления появляются в виде всплывающих сообщений на телефоне, информируя пользователя о новых сообщениях, экстренных новостях и других обновлениях в приложениях. Обычно они направляются через серверы Apple и Google, что, по словам Уайдена, означает, что компании «‎имеют уникальную возможность содействовать государственному надзору за тем, как пользователи используют определенные программы».

В то же время, не все программы позволяют перехватить или получить push-сообщения по требованию правоохранительных органов. Мередит Виттакер, президент компании, предлагающей программу для обмена сообщениями со сквозным шифрованием Signal, сообщила в серии публикаций на Mastodon, что push-сообщения их приложения «не раскрывают того, кто послал сообщение или кто звонит», и «обрабатываются полностью на вашем устройстве».

За последние шесть месяцев 2022 года Google получила более 192 000 запросов от государственных органов со всего мира на раскрытие информации о пользователях и раскрыла информацию в 79% случаев. В отчете Apple о прозрачности сказано, что в первой половине 2022 года Германия запрашивала больше всего информации о пользователях с запросами относительно почти 12 000 устройств. От Украины поступило 2 запроса и Apple ответила на один, который касался чрезвычайной ситуации.