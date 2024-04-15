Apple уступила лидерство Samsung на рынке смартфонов — поставки iPhone упали на 10% в первом квартале 2024 года

По данным исследовательской компании IDC, глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8% в течение января-марта — до 289,4 млн единиц, а Samsung заняла первое место среди производителей с долей рынка в 20,8%, превзойдя Apple.

Поставки iPhone в первом квартале упали на 10% из-за обострения конкуренции со стороны производителей смартфонов, работающих на базе Android — сейчас у Apple 17,3% доли рынка. Третье место у Xiaomi — один из ведущих китайских производителей смартфонов получил долю в размере 14,1% в течение первого квартала.

Samsung, которая в начале года выпустила свою флагманскую линейку смартфонов (серию Galaxy S24), за этот период отгрузила более 60 миллионов телефонов. Глобальные продажи смартфонов Galaxy S24 выросли на 8% — по сравнению с прошлогодней серией Galaxy S23 в течение первых трех недель их доступности, сообщали ранее в Counterpoint.

Что касается Apple, то компания отгрузила 50,1 миллиона iPhone — в прошлом году в аналогичный период это число достигало 55,4 миллиона единиц. Поставки iPhone в Китае в последнем квартале 2023 года сократились на 2,1% по сравнению с годом ранее. Ранее страна запретила использование смартфонов Apple работникам госучреждений.

Согласно отчету IDC, как Apple, так и Samsung наблюдали падение поставок в годовом исчислении, тогда как китайские производители Xiaomi и Transsion выросли почти на 34% и 85% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

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