Apple уволила топ-менеджера Эшли Йовик — якобы за утечку информации (ранее она жаловалась на домогательства)





Apple уволила старшего менеджера по разработке ПО Эшли Йовик за якобы нарушение правил компании, запрещающих утечку конфиденциальной информации. В течение нескольких месяцев она открыто писала в Twitter о домогательствах, слежке и безопасности на рабочем месте.

«Когда в марте я начала поднимать вопрос о безопасности на рабочем месте и почти сразу же столкнулась с преследованием и запугиванием, я начала готовиться к тому, что произойдёт именно так», — говорит Эшли Йовик. «Я разочарована тем, что компания, которую я любила с детства, так относилась к своим сотрудникам».

Йовик выражала обеспокоенность по поводу того, что её офис находится в здании Apple, расположенном на территории Суперфонда, а это означает, что он требует особого надзора из-за исторического загрязнения отходами. Она также говорит, что столкнулась с преследованием и издевательствами со стороны своего руководителя и членов её команды. Совсем недавно она начала поднимать вопросы о конфиденциальности в связи с политикой Apple, касающейся того, как она может искать и контролировать рабочие телефоны сотрудников. В начале августа Эшли Йовик отправили в оплачиваемый административный отпуск, пока Apple занимается расследованием некоторых из этих проблем.

Утром 9 сентября член команды Apple по связям с сотрудниками обратился к Эшли Йовик и сообщил, что компания занимается изучением деликатного вопроса, связанного с интеллектуальной собственностью, и хочет поговорить с ней в течение часа. Йовик сказала, что она хотела бы сохранить все сообщения в письменной форме, и отметила, что она пересылает корреспонденцию в NLRB (Национальное управление по трудовым отношениям США), куда она недавно подала жалобу. Представитель отдела по связям с сотрудниками ответила, что, поскольку она решила не участвовать в обсуждении, они будут продвигать имеющуюся у них информацию и — «учитывая серьезность этих обвинений» — приостановят её доступ к системам Apple. Через несколько часов Эшли Йовик получила электронное письмо о прекращении её работы в Apple со следующего дня.

В ответ на запрос представитель Apple Джош Розенсток сказал следующее:

«Мы всегда были глубоко привержены созданию и поддержанию позитивного и инклюзивного рабочего места. Мы серьёзно относимся ко всем вопросам, вызывающим беспокойство, и тщательно расследуем каждый раз, когда возникает проблема, и из уважения к конфиденциальности всех вовлечённых лиц мы не обсуждаем конкретные случаи сотрудников».

Источник: The Verge