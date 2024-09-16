Apple уже запустила производство новых Mac с чипами M4. Их покажут в октябре – Марк Гурман

После недавней презентации смартфонов серии iPhone 16 компания Apple сосредоточит свое внимание на линейке Mac. Хотя сентябрьское событие в значительной степени подчеркнуло растущую экосистему компании и достижения в области ИИ с помощью Apple Intelligence, анонсов Mac и iPad не было. По слухам, презентация ноутбуков и компьютеров запланирована на октябрь.

Отраслевой инсайдер Марк Гурман предполагает, что октябрьское событие будет сосредоточено вокруг представления новых Mac на базе чипов M4, обещая скачок производительности по сравнению с текущим поколением на базе M3. Ожидается, что в состав новой линейки войдут:

J604 — новый бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4.

J614 и J616 — новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высокого класса, каждый с двумя опциями чипов M4 профессионального уровня.

J623: новый iMac с чипом M4.

J773: обновленный и более компактный Mac mini с вариантами чипа M4 и M4 Pro.

Гурман говорит, что производство большинства из их новых моделей уже идет полным ходом:

«Мне сказали, что большинство этих компьютеров Mac уже поставляются с заводов (за исключением некоторых MacBook Pro высшего класса и Mac mini с M4 Pro) и готовы к запуску прямо сейчас».

Гурман также предполагает, что Apple, вероятно, ждет, пока все новые компьютеры Mac будут готовы для поставки одновременно. Модели MacBook Air с чипом M4 (J713 и J715) ожидаются в первом квартале 2025 года, а новый Mac Studio (J575) — к середине года. Mac Pro (J704) будет выпущен до конца 2025 года.

Отсутствие MacBook Air с M4 в ближайшем будущем может некоторых разочаровать, поскольку безвентиляторная конструкция остается популярным выбором для пользователей.

Источник: gizmochina

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