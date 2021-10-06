Как свидетельствуют судебные документы, компания Apple договорилась об урегулировании коллективного иска, которое подразумевает выплату компенсации в сумме $95 млн. В иске утверждается, что Apple предоставляет клиентам отремонтированные и заменённые устройства, которые нарушает закон.

Условия ремонта Apple в США предусматривают, что при оказании услуг для продуктов клиентов «могут использоваться новые или отремонтированные компоненты или продукты, которые эквивалентны новым продуктам с точки зрения производительности и надёжности». Однако истец утверждает в иске, что отремонтированное или реконструированное оборудование «не эквивалентно новому оборудованию с точки зрения производительности и надёжности». Потому он потребовал, чтобы Apple возместила экономические потери.

Групповой иск представлял интересы пользователей из США, которые приобрели план защиты AppleCare или AppleCare+ 20 июля 2012 года или позже, напрямую или через программу обновления iPhone, и получили отремонтированные и заменённые устройства. Расчётный фонд будет равномерно распределен между участниками группы. Однако при этом будет учитываться количество отремонтированных заменённых устройств, которые они получали. После выплат гонораров адвокатов сумма заметно уменьшится, но всё равно останется значительной – от $63,4 млн до $68,1 млн. Именно эти средства подлежат распределению среди участников группового иска.

Судебная документация свидетельствует, что Apple «решительно отрицает» обвинения в плохом качестве отремонтированных устройств. Однако, учитывая время и расходы, необходимые для продолжения судебного разбирательства, компания решила пойти на урегулирование с истцом.

Источник: gizchina