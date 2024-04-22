Новости Технологии 22.04.2024 в 08:59 comment views icon

Apple, вероятно, пропустит Mac Mini с чипом M3 и сразу выпустит модель с M4 в конце 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple, вероятно, пропустит Mac Mini с чипом M3 и сразу выпустит модель с M4 в конце 2024 года

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Apple, скорее всего, откажется от выпуска версии Mac mini с чипом M3 в пользу более существенного обновления, которое получит чипы M4 и выйдет до конца года. Об этом рассказывает Марк Гурман из Bloomberg.

Он пояснил, что он не ожидает, что Apple обновит Mac mini чипами M3. Последний раз Apple обновляла Mac mini с помощью чипов M2 и M2 Pro в январе 2023 года. Среди других новых функций — два дополнительных порта Thunderbolt 4 и порт HDMI 2.1 для конфигураций с M2 Pro, поддержка Wi-Fi 6E с совместимым маршрутизатором и Bluetooth 5.3.

Ранее Гурман заявил, что Apple планирует выпустить новые модели Mac mini с чипами M4 и M4 Pro «в период с конца 2024 года до начала 2025 года». Теперь он уточнил, что учитывая, что новые Mac mini появятся в конце года, нет достаточного «места для выпуска моделей M3 до этого времени, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти компьютеры Mac пропустят поколение M3».

Такой шаг не был бы чем-то новым для Apple, поскольку компания полностью отказалась от чипа M2 для iMac, задержав обновление до большего повышения производительности с чипом M3 в конце прошлого года. Благодаря серии чипов M4 новый Mac mini должен получить значительное повышение производительности CPU по сравнению с существующими моделями на базе M2. Также, по слухам, чипы M4 имеют более быстрый нейронный движок для задач искусственного интеллекта.

Источник: macrumors

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