MacBook Pro и iMac первыми перейдут на чипы Apple серии M4, они появятся в конце 2024 года — Марк Гурман

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что первые компьютеры Apple Mac с чипами серии M4 будут выпущены позже в этом году, а в следующем году появятся дополнительные модели. В своем информационном бюллетене Power On Гурман поделился конкретной дорожной картой, которая описывает последовательность появления этих новых компьютеров Mac.

Итак, по данным Гурмана, выход новых Mac ожидается в следующем порядке:

Бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с M4 появится примерно в конце 2024 года. 24-дюймовый iMac с M4 также ожидается примерно в конце года. Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высокого класса с чипами M4 Pro/Max должны выйти с конца 2024 года до начала 2025 года. Mac mini в конфигурациях с чипами M4 и M4 Pro появятся с конца 2024 года до начала 2025 года. Новые 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air запланированы на весну 2025 года. Mac Studio с чипом M4 высокого уровня выйдет примерно в середине 2025 года. Mac Pro с чипом M4 Ultra должен выйти на рынок во второй половине 2025 года.

Гурман добавил, что Apple провела внутренние тесты чипа M3 Ultra, который подойдет для Mac Studio и Mac Pro. В то же время он «почти уверен, что по крайней мере некоторые высококлассные компьютеры Apple» пропустят чип серии M3.

Дополнительно сообщается, что Apple сделает акцент на возможностях искусственного интеллекта серии чипов M4.

Источник: macrumors

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