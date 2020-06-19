Microsoft поддержала решение Еврокомиссии — ей тоже не нравится, как Apple ведет дела в App Store





Только ленивый не критиковал компанию Apple из-за комиссии в 15-30% с продаж в магазине приложений App Store. Последнее дополнение в этом списке борцов за справедливость — компания Microsoft, выступившая в поддержку недавнего решения Еврокомиссии проверить App Store. Президент Microsoft Брэд Смит, который недавно признавался в неправоте насчет open source, в свежем интервью Politico прокомментировал политику закрытости Apple в отношении App Store и ее влияние на конкуренцию.

«Если вы посмотрите на то, что сейчас происходит в отрасли, то, как мне кажется, обратите внимание на все чаще встречающиеся [современные] магазины, которые создали более высокие стены и более внушительные ворота доступа к сторонним приложениям, чем любые другие, существовавшие в последние 20 лет. Они предъявляют требования, где все чаще говорится, что единственный способ попасть на нашу платформу — пройти через ворота, которые мы сами создали. В некоторых случаях они устанавливают очень высокую цену за проезд, в других приходится платить 30% от всех ваших доходов, таковы правила». Брэд Смит, президент Microsoft

И хотя президент Microsoft не упоминает имя Apple, Bloomberg связался с Microsoft и получил подтверждение, что он говорит именно про App Store.

Эта неделя может войти в историю как роковая для магазина Apple. Буквально на днях у Apple разгорелся конфликт с новым почтовым сервисом Hey.com. 15 июня американский сервис для управления проектами и командной работы Basecamp представил бета-версию почтового сервиса Hey (обзор от The Verge) и оно сразу появилось в App Store. Однако на следующий день, 16 июня, технический директор сервиса Дэвид Хэнссона сообщил, что Apple пригрозила удалением из App Store, если разработчики не добавят возможность оплаты подписки прямо в приложении (сейчас купить ее можно только на сайте).

Новый скандал произошел на фоне антимонопольных расследований деятельности Apple в США и Европе. 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple. Первое фактически ответ на прошлогоднюю жалобу Spotify на несправедливый размер комиссии и ограничения конкурирующих сервисов. Второе же связано с тем, что Apple ограничивает использование NFC в своих устройствах сервисом Apple Pay и не разрешает больше никому получать доступ к функции.

После того, как Еврокомиссия объявила о расследовании против Apple, на высокую комиссию в Apple пожаловались Match Group (владеет Tinder, OKCupid и Match), Rakuten и Epic Games. Также с критикой в адрес Apple, а заодно Google, из-за «безумной» комиссии для разработчиков выступил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, призвав отказаться от установки приложений из App Store и Google Play.

Что же касается Microsoft, которая, как и все остальные, отстаивает сугубо свои интересы, недавно компания столкнулась с трудностями при запуске своего облачного игрового сервиса xCloud на iOS ситуация примерно такая же, как в прошлом году Valve и приложением Steam Link. Да и в целом для Microsoft выгоднее во всех смыслах более открытый App Store.

Если Еврокомиссия признает компанию виновной в нарушении антимонопольного закона, это может закончиться штрафом, размер которого, по существующим в Евросоюзе нормам, может достигать 10% дохода. В 2019 финансовом году выручка компании составила $260 млрд.

Источник: The Verge