Apple выплатит 410 миллионов долларов компании II-VI, разработавшей для нее несколько AR-технологий
Apple предоставит 410 миллионов долларов из фонда Advanced Manufacturing Fund для финансирования разработок оптической компании II-VI (Two Six Incorporated), базирующейся в Пенсильвании.
Лазерные технологии II-VI обеспечивают работу системы Face ID, функции Memoji и портретного режима Камеры. Также пенсильванский стартап отвечает за лазеры, которые используются в сканере LIDAR, установленном в iPhone 12 Pro и iPad Pro. Именно на этом сканере завязана работа всех AR-функций.
Новые средства в расширение производственных мощностей, создания новых рабочих мест и ускорения поставок комплектующих для Apple, говорится в пресс-релизе.
Мы расширяем наше сотрудничество с II-VI, команды которой от Техаса до Иллинойса демонстрируют мощь прогрессивного производства и американской изобретательности.
Тим Кук,
Генеральный директор Apple
В 2017 году Apple инвестировала 390 миллионов долларов в компанию Fenisar, которая в итоге была поглощена II-VI. Эти инвестиции — явное свидетельство, что Apple не только еще какое-то время продолжит использоваться FaceID, но и расширить применение AR и VR в своих продуктах. И как здесь не вспомнить о нашумевших очках дополненной реальности Apple, потенциально способных совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone.
Bloomberg: Apple в ближайшие месяцы покажет свою гарнитуру смешанной реальности на живой презентации
В прошлом году Apple приобрела калифорнийский VR-стартап NextVR. Также можно вспомнить как в старом интервью The Independent в 2017 году Тим Кук назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».
«Смартфоны ориентированы на всех людей, мы не позиционируем iPhone как устройство для определенной аудитории или жителей каких-то стран. iPhone предназначен для всех. Думаю, дополненная реальность, как идея, так же велика, она огромна».
Тим Кук, глава Apple.