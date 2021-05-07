Apple выплатит 410 миллионов долларов компании II-VI, разработавшей для нее несколько AR-технологий

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Apple предоставит 410 миллионов долларов из фонда Advanced Manufacturing Fund для финансирования разработок оптической компании II-VI (Two Six Incorporated), базирующейся в Пенсильвании.

Лазерные технологии II-VI обеспечивают работу системы Face ID, функции Memoji и портретного режима Камеры. Также пенсильванский стартап отвечает за лазеры, которые используются в сканере LIDAR, установленном в iPhone 12 Pro и iPad Pro. Именно на этом сканере завязана работа всех AR-функций.

Новые средства в расширение производственных мощностей, создания новых рабочих мест и ускорения поставок комплектующих для Apple, говорится в пресс-релизе.

Мы расширяем наше сотрудничество с II-VI, команды которой от Техаса до Иллинойса демонстрируют мощь прогрессивного производства и американской изобретательности. Тим Кук, Генеральный директор Apple

В 2017 году Apple инвестировала 390 миллионов долларов в компанию Fenisar, которая в итоге была поглощена II-VI. Эти инвестиции — явное свидетельство, что Apple не только еще какое-то время продолжит использоваться FaceID, но и расширить применение AR и VR в своих продуктах. И как здесь не вспомнить о нашумевших очках дополненной реальности Apple, потенциально способных совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone.

В прошлом году Apple приобрела калифорнийский VR-стартап NextVR. Также можно вспомнить как в старом интервью The Independent в 2017 году Тим Кук назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».