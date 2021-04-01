Bloomberg: Apple в ближайшие месяцы покажет свою гарнитуру смешанной реальности на живой презентации





Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в свежей публикации от 31 марта заявил, что в «ближайшие несколько месяцев» Apple проведет первую с начала пандемии классическую презентацию со зрителями, где гвоздем программы станет нашумевшая гарнитура смешанной реальности.

Буквально на днях Apple объявила даты проведения конференции для разработчиков WWDC 2021 — в этом году мероприятие состоится 7-11 июня, причем, как и в прошлом году, его проведут в онлайн формате. То есть, эта предполагаемая презентация пройдет уже после WWDC 2021.

Слухи о гарнитурах VR и AR, над которыми Apple работает несколько последних лет, не утихают с начала 2021 года — в январе Bloomberg рассказал свежие детали о гарнитуре смешанной реальности, проходящей под внутренним обозначением N301, после чего издание The Information в отдельном материале раскрыло еще несколько интересных технических деталей о грядущей новинке.

Этой предполагаемой гарнитуре приписывают дюжину камер, два 8К-экрана, мощный процессор, встроенный кулер, тканевый корпус и цену 3000 долларов. Предыдущие утечки указывали, что Apple со своей первой гарнитурой нацеливается не на потребительский сегмент, а на бизнес и профессиональное применение.

Все предыдущие утечки по MR-гарнитуре Apple указывали, что устройство если и выйдет на рынок, то случится это не раньше 2022 года. В докладе Bloomberg настораживает также и классический формат презентации, а ведь не похоже, что пандемия уже скоро закончится. Иными словами, до получения дополнительных подтверждений к этой информации следует относиться со здравым скептицизмом.

За гарнитурой N301 должны последовать компактные и легкие очки дополненной реальности под кодовым названием N421. Изначально их планировали представить в 2023 году, но в последнем отчете Bloomberg говорилось, что они находятся на ранней стадии разработки и до выпуска серийной модели еще как минимум несколько лет. Ранее сообщалось, что Apple сотрудничает с TSMC в создании ультратонких дисплеев micro OLED для гарнитур дополненной реальности.