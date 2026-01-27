Новости Софт 27.01.2026 comment views icon

Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone

Катерина Левицкая

Apple випустила "пак" оновлень для iOS: сумісність з новим AirTag, приховане місцезнаходження та відродження iPhone 13-річної давнини

В течение последних нескольких часов Apple просто забросала владельцев iPhone обновлениями: iOS 26.2.1 приносит поддержку нового AirTag, бета для разработчиков намекает на интересные функции конфиденциальности, а iOS 12.5.8 продлевает жизнь iPhone 5s.


iOS 12.5.8

Редкий патч iOS 12 продлевает срок жизни iPhone 5s и iPhone 6 до января 2027 года.

Фактически Apple просто обновляет сертификат, необходимый для работы таких функций, как iMessage, FaceTime и протоколов активации устройств.

iPhone 5s / Apple

iOS 26.2.1

Сразу после запуска нового поколения AirTag Apple выпустила обновление iOS 26.2.1, которое обеспечивает поддержку устройства наряду с общими исправлениями ошибок.

Это первое обновление трекера вещей за последние 5 лет, которое среди прочего принесло новый чип Bluetooth, что увеличивает радиус действия и чип Ultra Wideband, как в iPhone 17 и iPhone Air, что улучшил точное определение расстояния на 50% по сравнению с первым поколением. Кроме этого AirTag получил динамик с удвоенной громкостью и обновленным звуком, так что теперь сигнал устройства будет слышен на 50% большем расстоянии, чем у предшественника.


Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей
Новый AirTag. Фото: Apple

iOS 26.3 Beta 3 (для разработчиков)

Ограничение точного местонахождения

Речь идет об ограничении видимости пользовательского устройства для оператора только районом, без упоминания улицы. В начале ее будут поддерживать только Telekom (Германия), EE и BT (Великобритания), Boost Mobile (США), а также AIS и True (Таиланд). Функция работает только с устройствами, оснащенными специализированными модемами C1 или C1X.

Упрощенный переход с iPhone на устройство с Android

iOS 26.3 предлагает долгожданную упрощенную смену настроек для перехода с iPhone на устройство Android, которую ранее также обнаружили в сборке Android Canary 2512 для Pixel.

Детальный разбор APK показал, что функция активируется во время процесса настройки устройства и позволяет беспрепятственно переносить ваши личные файлы, которые включают:

  • Фото и видео
  • MP3 и аудиофайлы
  • Контакты
  • SMS, RCS-сообщения и iMessages, в частности те, которые содержат медиа
  • Документы и загрузка
  • Записи в календаре
  • Бесплатные приложения, совместимые с Google Play
  • История чатов WhatsApp
  • Голосовые заметки
  • Заметки
  • История звонков
  • Макет приложения на главном экране и собственные обои
  • Настройки устройства: сигнализация, сохраненные SSID Wi-Fi, размер шрифта, настройки времени ожидания экрана и т.д.

Что не будет перенесено: покупки в программах, пароли Wi-Fi, закладки Safari, платные и недоступные в Google Play приложения, музыка с защитой DRM, а также некоторые данные из программ.

Apple в iOS 26.3 наконец-то переносит реализацию этой функции на стандартный рабочий стол, предоставляя возможность начать передачу с помощью QR-кода или идентификатора сеанса.

Оповещения на сторонних устройствах

Благодаря усилиям антимонопольных органов ЕС, iOS 26.3 наконец предоставляет возможность транслировать входящие уведомления с iPhone на сторонние носимые устройства, такие как смарт-часы.

Пользователи iPhone смогут контролировать разрешения каждой из программ. Функция работает только с одним устройством одновременно, а это значит, что ваш Apple Watch не будет получать уведомления, если вы активируете ее для другого носимого устройства.

Не вірте Apple Watch: дослідники виявили, що пристрій рахує калорії з похибкою у 30%
Apple Watch Ultra / Depositphotos

watchOS 26.2.1

Это обновление обеспечивает совместимость с функцией Precision Finding от нового AirTag, которая позволяет владельцам Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 или более поздних вариантов, включая Series 11, получать тактильную и визуальную обратную связь с отслеживаемым объектом без использования iPhone.

Так же доступны третьи бета-версии для разработчиков iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 и visionOS 26.3.

AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами


Источник: Apple, wccftech

