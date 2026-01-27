Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone

В течение последних нескольких часов Apple просто забросала владельцев iPhone обновлениями: iOS 26.2.1 приносит поддержку нового AirTag, бета для разработчиков намекает на интересные функции конфиденциальности, а iOS 12.5.8 продлевает жизнь iPhone 5s.





iOS 12.5.8

Редкий патч iOS 12 продлевает срок жизни iPhone 5s и iPhone 6 до января 2027 года.

Фактически Apple просто обновляет сертификат, необходимый для работы таких функций, как iMessage, FaceTime и протоколов активации устройств.

iOS 26.2.1

Сразу после запуска нового поколения AirTag Apple выпустила обновление iOS 26.2.1, которое обеспечивает поддержку устройства наряду с общими исправлениями ошибок.

Это первое обновление трекера вещей за последние 5 лет, которое среди прочего принесло новый чип Bluetooth, что увеличивает радиус действия и чип Ultra Wideband, как в iPhone 17 и iPhone Air, что улучшил точное определение расстояния на 50% по сравнению с первым поколением. Кроме этого AirTag получил динамик с удвоенной громкостью и обновленным звуком, так что теперь сигнал устройства будет слышен на 50% большем расстоянии, чем у предшественника.





iOS 26.3 Beta 3 (для разработчиков)

Ограничение точного местонахождения

Речь идет об ограничении видимости пользовательского устройства для оператора только районом, без упоминания улицы. В начале ее будут поддерживать только Telekom (Германия), EE и BT (Великобритания), Boost Mobile (США), а также AIS и True (Таиланд). Функция работает только с устройствами, оснащенными специализированными модемами C1 или C1X.

Упрощенный переход с iPhone на устройство с Android

iOS 26.3 предлагает долгожданную упрощенную смену настроек для перехода с iPhone на устройство Android, которую ранее также обнаружили в сборке Android Canary 2512 для Pixel.

Детальный разбор APK показал, что функция активируется во время процесса настройки устройства и позволяет беспрепятственно переносить ваши личные файлы, которые включают:

Фото и видео

MP3 и аудиофайлы

Контакты

SMS, RCS-сообщения и iMessages, в частности те, которые содержат медиа

Документы и загрузка

Записи в календаре

Бесплатные приложения, совместимые с Google Play

История чатов WhatsApp

Голосовые заметки

Заметки

История звонков

Макет приложения на главном экране и собственные обои

Настройки устройства: сигнализация, сохраненные SSID Wi-Fi, размер шрифта, настройки времени ожидания экрана и т.д.

Что не будет перенесено: покупки в программах, пароли Wi-Fi, закладки Safari, платные и недоступные в Google Play приложения, музыка с защитой DRM, а также некоторые данные из программ.

Apple в iOS 26.3 наконец-то переносит реализацию этой функции на стандартный рабочий стол, предоставляя возможность начать передачу с помощью QR-кода или идентификатора сеанса.

Оповещения на сторонних устройствах

Благодаря усилиям антимонопольных органов ЕС, iOS 26.3 наконец предоставляет возможность транслировать входящие уведомления с iPhone на сторонние носимые устройства, такие как смарт-часы.

Пользователи iPhone смогут контролировать разрешения каждой из программ. Функция работает только с одним устройством одновременно, а это значит, что ваш Apple Watch не будет получать уведомления, если вы активируете ее для другого носимого устройства.

watchOS 26.2.1

Это обновление обеспечивает совместимость с функцией Precision Finding от нового AirTag, которая позволяет владельцам Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 или более поздних вариантов, включая Series 11, получать тактильную и визуальную обратную связь с отслеживаемым объектом без использования iPhone.

Так же доступны третьи бета-версии для разработчиков iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 и visionOS 26.3.





Источник: Apple, wccftech