Apple выиграла суд у Epic Games: не нужно менять комиссию или разрешать альтернативные магазины, но необходимо ввести оплату на стороне

Апелляционный суд девятого округа США подтвердил большинство решений 2021 года в иске Epic Games против Apple, которые в целом были приняты в пользу последней, за некоторыми исключениями. Apple по-прежнему официально не считается монополистом и не обязана менять собственную политику сборов с разработчиков. В то же время компания должна разрешить ссылки на сторонние системы оплаты.

Курс Легкий старт у геймдизайні. Тебе навчатиме той, хто інтегрував Арнольда Шварценеггера у фічу для проєкту World of Tanks . А місце ще є?

В ходе судебного разбирательства менее двух лет назад Epic требовала возвращения Fortnite в App Store, пересмотра комиссии Apple в 30%, разрешения на установку альтернативных магазинов приложений и разрешения для разработчиков размещать ссылки на сторонние платежные системы в приложениях.

В постановлении судьи Ивонн Гонсалес Роджерс от 2021 года говорится, что Apple не является монополией в соответствии с законами США и не обязана разрешать установку магазина приложений Epic. Также компания не обязана менять сборы взимаемые с разработчиков, но должна разрешить ссылки на альтернативные системы оплаты внутри программ. При этом Epik освобождается от оплаты судебных издержек Apple.

Коллегия апелляционного суда согласилась с аргументом Apple о безопасности пользователей: компания жестко контролирует приложения в App Store, наличие сторонних магазинов ослабило бы контроль. Подтвержден статус Epic как стороны, пострадавшей от попыток сопротивления Apple размещению ссылок на сторонние сервисы оплаты. В то же время, учитывая 9 из 10 отклоненных пунктов иска, судье Роджерс порекомендовали пересмотреть решение о неоплате Epic издержек ответчика.

Хотя Apple преподносит решение как свою победу, в результате обе стороны частично добились своего. Epic Games получила возможность отсылать пользователей в свой магазин для оплаты и уже заявила, что «работает над следующими шагами». Также компания получила возможность рекламировать более низкие цены за пределами App Store. Ранее CEO Epic Тим Суини предположил, что Fortnite может вернуться на iOS в этом году. Apple, в свою очередь сохранила статус собственного магазина приложений как единственного на платформе и возможность взимать комиссию по своему усмотрению. Решение может быть обжаловано в Верховном суде США, и Apple намерена продолжать борьбу.

На родине дела у Apple обстоят куда лучше, чем в Европе. В соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), компания должна разрешить установку сторонних приложений на свои устройства в обход App Store. Марк Гурман ранее писал, что Apple позволит устанавливать программы со стороны лишь в 27 страна Евросоюза.

Курс з контекстної реклами Ось курс з контекстної реклами 10 модулів, 22 практичних кейсів, 15 занять з викладачем – і ви вже круті! Почати кар'єру в digital-маркетингу

Источники: Bloomberg, Phone Arena