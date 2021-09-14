Apple Watch Series 7 — увеличенный экран с узкими рамками и 18-часовая автономность

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Еще одна новинка сегодняшней большой презентации Apple — умные часы Apple Watch Series 7 с переработанным дизайном и тонкими рамками. Не все предыдущие утечки о новом поколении умных часов Apple подтвердились.

Новая модель действительно получила увеличенный экран (за счет уменьшенных рамок — они на 40% тоньше) и два новых размерах (41 мм и 45 мм). В то же время слухи о плоской форме корпуса и прямых гранях в стиле актуальных iPhone и iPad оказались ложными.

Толщина рамок Watch Series 7 — всего 1,7 мм, а экран стал на 70% ярче в режиме Always-On.

Apple утверждает, что на экране Apple Watch Series 7 помещается на 50% больше текста по сравнению с Series 6. Новый дисплей также поддерживает новые способы взаимодействия с полноценной клавиатурой, которая поддерживает смахивание.

Для Watch Series 7 выйдет новый набор циферблатов, позволяющих вовсю использовать преимущества более крупного экрана, в том числе модульный циферблат.

Apple называет Series 7 своими самыми прочными часами — они получили усиленное переднее стекло и прежний уровень защиты IP6X. Это означает, что погружения в песок они должны переносить без проблем.

Размеры корпуса увеличились незначительно: более компактные Apple Watch с 40 до 41 мм, а более крупные — с 44 до 45 мм.

Автономность при увеличенном экране удалось сохранить на прежнем уровне — 18 часов на одном заряде. Но заряжаются Series 7 — с новым USB-С-кабелем (вместо USB-A) — на 33% быстрее предшественника. Всего несколько минут зарядки хватит для 8 часов отслеживания сна.

Алюминиевая версия будет доступна в пяти цветах: черном, золотистом, синем и красном, а также темно-зеленом, который сочетается с новым усиленным ремешком.

Apple также добавила некоторые новые функции в watchOS 8, включая улучшенную поддержку занятий велоспортом на открытом воздухе — система должна автоматически приостанавливать тренировку, когда вы остановитесь на светофоре или просто решите передохнуть. Функция обнаружения падения будет поддерживаться и для тренировок, так что если упадете с велосипеда или сильно споткнетесь во время жестокой тренировки, то часы смогут связаться со службами экстренной помощи. Сервис Fitness Plus также получил некоторые обновления, в том числе пилатес и возможность тренироваться с друзьями через Share Play.