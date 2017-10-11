Apple запатентовала самозатягивающиеся ремешки для умных часов

Вчера американское патентное бюро выдало компании Apple патент №9781984, имеющий название «адаптивная система для носимых электронных устройств». В нем описываются самозатягивающиеся ремешки различных типов, предназначенные для умных часов.

Показанные на иллюстрациях ремешки для часов сильно отличаются от обычных резиновых и кожаных моделей, которые на данный момент есть на рынке. По сути, Apple заинтересована в создании электронной системы, которая позволит пользователям вручную или автоматически в зависимости от сценариев использования регулировать обхват (ослабить или затянуть потуже) ремешка. К примеру, при занятиях спортом лучше затянуть потуже, чтобы часы не болтались, и точность отслеживания различных показателей была выше.

В заявке описаны несколько возможных вариантов реализации концепции ремешка с функцией саморегулирования, включая встроенный провод с эффектом памяти, храповый механизм внутри часов, выдвижные элементы (звенья) ремешка, а также выдвижные части корпуса часов.

Заявка на патент была подана еще в апреле 2015 года. Как скоро эти и подобные разработки найдут применение в серийных устройствах Apple — неизвестно. Как обычно, наличие патента еще ничего не означает, но нельзя полностью исключать возможность воплощения задумки в реальном продукте, особенно с учетом внимания Apple к фитнес возможностям часов Watch.

Источник: The Verge и USPTO