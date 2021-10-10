Apple завезла в Україну першу офіційну партію своєї продукції — 8 тис. iPhone 13 вартістю понад $7,5 млн

9 жовтня в «Бориспіль» прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple — понад вісім тисяч найновіших смартфонів iPhone 13 сукупною вартістю понад 7,5 мільйона доларів. Наразі відбувається митне оформлення техніки Державною митною службою України.

30 червня Apple відкрила в Україні офіційне представництво, яке взяло на себе імпорт техніки, технічну підтримку та опіку офіційними реселлерами. Також Apple активно взялась за українську локалізацію продуктів — ще до відкриття київського офісу компанія запустила україномовну версію сайту. Наприкінці липня на Apple Watch в Україні запрацювала функція ЕКГ та сповіщення про аритмію. В планах — впровадження підтримки eSIM на Apple Watch та запуск української версії Siri.

Це вперше з моменту відкриття українського представництва Apple самотужки ввезла власну техніку в Україну — з 2017 року офіційним дистриб’ютором виробника iPhone в Україні була компанія «ASBIS Україна». З відкриттям українського офісу Apple виключила з ланки посередника та тепер сама завозить продукцію в Україну.

«Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше і український ринок наповнили оригінальні товари одного їх найбільших ІТ-гігантів світу», Сергій Звягінцев, заступник Голови Держмитслужби

У Держмитслужбі окремо наголосили, що офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів.

Лише за останні два тижні після презентації iPhone 13 Держмитслужба виявила спроб незаконного ввезення нових смартфонів майже на 2,2 млн грн.

Попередні продажі iPhone 13 відкрилися в Україні 8 жовтня — ціни починаються від 26 499 грн за базовий iPhone 13 mini та сягають 59 999 за топовий iPhone 13 Pro Max.