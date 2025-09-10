banner
Arm представила ядра Lumex и графику Mali G1-Ultra для смартфонов: ускорение ИИ и +40% FPS в играх

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх

Arm представила новое поколение процессорных ядер для мобильных чипов, а также графический ускоритель, которые станут основой смартфонов 2025-2026 годов. Компания официально объявила о четырех ядрах CPU: Lumex C1-Ultra, Lumex C1-Pro, Lumex C1-Premium и Lumex C1-Nano, а также новом GPU Mali G1-Ultra. Ожидается, что первыми их используют MediaTek Dimensity 9500, а впоследствии и Samsung Exynos 2600. На этот раз Arm полностью изменила схему наименований, отказавшись от хорошо знакомых обозначений Cortex и Mali.

Серия CPU Arm Lumex

Вычислительные ядра серии Lumex поделены на четыре категории. Lumex C1-Ultra является преемником Cortex-X925 и отвечает за максимальную производительность. Lumex C1-Premium и C1-Pro приходят на замену Cortex-A725 и выполняют роль «средних» ядер. Наконец, Lumex C1-Nano — прямой наследник Cortex-A520, то есть энергоэффективных ядер.

Arm продемонстрировала референсный дизайн чипа с двумя ядрами C1-Ultra и кластером из шести ядер C1-Pro — именно такую конфигурацию может получить Dimensity 9500.

По словам Arm, ядро C1-Ultra на 25% быстрее Cortex-X925, тогда как C1-Pro обеспечивает на 12% более высокую энергоэффективность по сравнению с Cortex-A725 благодаря заметному росту показателя IPC (количество инструкций за такт).

Основными конкурентами новых ядер станут преемники Apple Everest и Sawtooth в чипах A19/A19 Pro, а также ядра Qualcomm Nuvia, которые дебютируют в составе Snapdragon 8 Elite 2 / Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Все четыре ядра базируются на новой архитектуре Arm v9.3. Главным нововведением стала поддержка инструкций SME2 (Scalable Matrix Extension). Они могут ускорить задачи, связанные с искусственным интеллектом, в 5 раз, а энергоэффективность таких вычислений возрастет в 3 раза.

GPU Arm Mali G1-Ultra

Arm также обновила линейку GPU, заменив бренд Immortalis на более простой Ultra. Новый Mali G1-Ultra обещает +20% производительности в целом и вдвое более быструю трассировку лучей, что в итоге дает прирост кадров в секунду до +40%.

Конкуренция здесь внушительная. С одной стороны стоит графика Apple, с другой — Qualcomm Adreno 840 и Samsung Xclipse 950, который может стать первым собственным решением корейского производителя за последние годы.

Пока Arm не уточняет даты появления новых решений, но утечки свидетельствуют, что ждать осталось недолго.

Источник: notebookcheck

