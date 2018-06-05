ASUS выпустила тонкий, лёгкий и прочный ноутбук ZenBook S [Computex 2018]

Компания ASUS анонсировала выпуск новой модели ноутбука ZenBook S (UX391). При разработке этого ультрапортативного устройства особое внимание уделялось вопросам прочности и надёжности. Как отмечает производитель, новинка создана на основе военных спецификаций и успешно прошла серию тестов на надёжность в сложных условиях. Вместе с тем, в отличие от прочих защищённых ноутбуков, модель ASUS ZenBook S (UX391) оказалась тонкой и лёгкой.

Анонсированная модель имеет толщину 12,9 мм и массу около 1 кг. В устройстве используется металлический каркас, обеспечивающий прочность конструкции. Ноутбук ASUS ZenBook S (UX391) оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с тонкими рамками NanoEdge (5,9 мм), который предлагается в трёх версиях. Доступны глянцевая и антибликовая панели с разрешением Full HD (1920×1080 точек), а также глянцевая сенсорная панель с разрешением 4K (3840×2160 точек). Конфигурация может включать один из процессоров Intel восьмого поколения: Core i5-8250U или Core i7-8550U. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 16 ГБ. На выбор пользователей предлагаются твердотельные накопители ёмкостью 265 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Использование дискретной видеокарты не предусмотрено. Батарея ёмкостью 50 Втч обеспечивает возможность работы без подзарядки на протяжении 13,5 часа. Устройство несёт на борту 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников (расположен в дисплейном блоке) и три порта USB-C (два из них поддерживают Thunderbolt 3).

В конструкции ноутбука ZenBook S (UX391) применяется фирменная технология ASUS ErgoLift. Она предусматривает использование специального шарнира, который позволяет отклонить дисплей и одновременно поднять верхнюю часть клавиатуры и наклонить её. Это призвано обеспечить повышенный комфорт при вводе текста с клавиатуры. Кроме того, благодаря поднятию корпуса устройства над рабочей поверхностью обеспечивается улучшенное охлаждение, так как на пути выдуваемого нагретого воздуха нет преград. Среди прочих особенностей отмечается интеграция виртуального ассистента Amazon Alexa.

Ноутбук ASUS ZenBook S (UX391) предлагается в синем (Deep Dive Blue) и красном (Burgundy Red) вариантах цветового исполнения корпуса. Обе версии дополнены вставками цвета розовое золото. Информация о сроках начала продаж и ориентировочной розничной цене новинки пока не сообщается.

Источник: Engadget