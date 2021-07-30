Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11 — с Dev на Beta можно перейти без «чистой установки»





Microsoft перешла к следующей фазе тестирования новейшей ОС Windows 11 и выпустила первую публичную бета-версию для участников программы Windows Insider Program — сборка имеет номер 22000.100 и уже доступна через «Центр обновления Windows» в бета-канале. Прежде она была доступна только в канале разработчика.

В Windows Insider есть три канала обновлений — Dev, Beta и Release Preview. Через первый распространяются сборки, предназначенные для подкованных в техническом плане пользователей. Они наиболее нестабильные и чреваты проблемами, которые блокируют основную работу или требуют поиска обходных решений. Бета-канал подходит для нетерпеливых пользователей, жаждущих в числе первых протестировать последние обновления и функции Windows. В этом канале распространяются более надежные сборки, которые предварительно были проверены разработчиками Microsoft. В Release Preview попадают финальные версии ОС незадолго до официального релиза.

Для установки также понадобится подходящий ПК — системные требования в Windows 11 заметно повысились по сравнению с Windows 10. Пока что Microsoft заявляет официальную поддержку CPU Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen 2), и новее. Но ранее компания обешала проверить на совместимость Intel 7-го поколения и AMD Zen 1.

Версия Beta стабильнее и содержит меньше ошибок по сравнению с Dev, но важно понимать, что это все равно тестовая сборка. То есть, при ее использовании все еще возможны ошибки, проблемы с быстродействием, батареей и другие неудобства. То есть, устанавливать можно только на свой страх и риск, и лучше не на основной ПК. К слову, Microsoft перечислила нововведения и известные баги первой публичной бета-версии Windows 11. Судя по списку, в бета-сборке отсутствует интеграция с мессенджером Teams, которая появилась в Dev-сборке на прошлой неделе.

Остается добавить, что желающие перейти из канала Dev в Beta могут просто передвинуть переключатель в настройках. Обычно требуется «чистая установка». Упрощенный переход без необходимости полной переустановки ОС будет доступен «в течение короткого промежутка времени». Но, судя по сообщениям в сети, для завершения перехода может потребоваться перезагрузка.

Только на днях аналитики AdDuplex сообщили, что Windows 11, несмотря на ограниченную доступность, уже сумела захватить 1% соответствующего рынка устройств с ОС Windows. Вероятно, теперь, когда вышла более стабильная бета, число желающих установить Windows 11 увеличится и доля ОС вырастет еще сильнее.