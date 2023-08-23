Atari анонсировала ретроконсоль 2600+ — старые картриджи поддерживаются

Atari анонсировала ретроконсоль Atari 2600+ — современное воспроизведение приставки 1977 года, в масштабе 80% и с выходом HDMI.

Atari 2600+ будет поставляться с картриджем на 10 игр, среди которых Adventure и Missile Command. Интересной особенностью ретроконсоли станет возможность воспроизводить старые картриджи — не только от 2600, но и от Atari 7800.

Также будут поддерживаться оригинальные джойстики и пады. В комплекте с Atari 2600+ идет джойстик CX40+, воспроизведенный в том же размере, что и оригинальный.

Помимо визуального сходства и поддержки старых аксессуаров, Atari 2600+ будет иметь порты HDMI и USB-C на задней панели, в дополнение к двум последовательным портам.

Atari 2600+ начнет продаваться по всему миру 17 ноября 2023 года по цене $129.99 (€119.99 / £99.99).