Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027: кнопки снова на руле, ChatGPT в салоне и обмен данными о ямах

Audi объявила об обновлении для электрических моделей Audi A6 e-tron и Audi Q6 e-tron модельного ряда 2027 года. Эти изменения четко показывают, что компания прислушалась к водителям. В последние годы автопроизводители массово переносили функции управления автомобилем на сенсорные экраны, но многим это мешало во время движения. Теперь Audi возвращает на руль физические кнопки и колесики прокрутки, чтобы сделать управление более простым и безопасным. Ранее аналогичные решения приняли Hyundai и Volkswagen.





Интерьер обновленных моделей получил переработанный интерфейс. Audi позаимствовала дизайн экранов у более компактного Q3 — с меньшим количеством иконок и более чистым макетом. Это позволяет быстрее находить нужные функции и меньше отвлекаться от дороги. Цифровая панель приборов предлагает три режима отображения: классические круглые шкалы, полноэкранную навигационную карту или экран с данными работы систем помощи водителю.

Спортивный Audi S6 e-tron получил режим Dynamic Plus — фактически контролируемый «дрифт-режим». Система использует полный привод и электронно управляемые тормоза, чтобы позволить автомобилю скользить боком под контролем электроники. В салоне появляется гоночный интерфейс с таймером кругов. Для обычных поездок предусмотрен новый ассистент на базе ИИ, который автоматически выбирает оптимальный режим движения, анализируя нажатия педалей.

Существенное техническое обновление коснулось тормозов. Новые Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 года могут полностью останавливаться, используя только электромоторы. Многие электромобили вынуждены задействовать фрикционные тормоза на последних метрах. Здесь Audi преобразует больше кинетической энергии обратно в электричество, повышая эффективность рекуперации.





Программные функции помощи водителю стали заметно умнее. На трассе водитель может менять полосу движения простым включением указателя поворота — автомобиль сам проверяет безопасность маневра и управляет рулём. Система считывает дорожные знаки и автоматически корректирует скорость. Через интернет автомобили Audi могут обмениваться информацией между собой: если одна машина попадает в большую выбоину, она предупреждает другие, чтобы те снизили скорость заранее.

Парковку также упростили. Audi Q6 e-tron 2027 года способен запомнить до пяти различных мест парковки. Достаточно один раз «обучить» автомобиль сложному заезду — дальше он будет выполнять маневр самостоятельно. Доступна и дистанционная парковка со смартфона, когда водитель стоит вне авто. Кроме того, Audi добавила встроенный видеорегистратор, который записывает видео высокого качества во время ДТП или резкого торможения.

Голосовой ассистент теперь работает на базе ChatGPT. Водителю не нужно формулировать четкие команды: достаточно сказать «та пиццерия у реки», и система найдет нужное место. Ассистент читает электронную почту, проверяет календарь и постепенно изучает привычки владельца. Если водитель регулярно включает круиз-контроль по дороге на работу, автомобиль со временем начнет делать это автоматически.

Длина A6 e-tron составляет около 4,93 м, а Q6 e-tron — примерно 4,77 м, поэтому в салоне достаточно пространства для отдыха. Автомобили получили немало других функций и возможностей. Авто приглушает свет, включает спокойную музыку и массаж сидений. Отдельные «миры впечатлений» меняют подсветку и климат в зависимости от настроения — для расслабления или бодрости. Во время зарядки Audi предлагает режим Power Nap.

Продажи Audi A6 e-tron и Q6 e-tron модельного года 2027 стартуют в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron составляет €56900, а самый доступный Q6 e-tron оценивается в €55100.

Источник: arenaev